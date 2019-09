Uakseptable kommentarer om dyretragedie

Mandag morgen kom nyheten om at flere sauer var tatt av flom i elva Surna i Surnadal. Utover dagen viste det seg at over 100 sauer var tatt av vannmassene, i tillegg til rundt 50 kyr. En tragedie.

Flommen var ikke varslet.

Både lokalt politi, lokalt brannvesen og bønder forsøkte i det lengste å redde flest mulig av dyra. Bøndene langs elva Surna fikk den tunge jobben med å få i land sine døde dyr.

Etterpå kunne bøndene lese på sosiale medier at de hadde skylden selv. Det burde de vært spart for.

Selv om vi alle har hørt, og prøver å forberede oss på, at været blir «våtere og villere», er det ingen av oss gitt å kunne forutsi akkurat hvordan – og når – det slår til. Ikke engang Meteorologisk institutt eller Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, klarer til enhver tid det. Ei elv kan stige så raskt at det blir uoverkommelig å hente inn dyr som beiter, særlig fra utmarksbeite.

Det bør være overflødig å nevne at det er tungt for eierne av dyra å finne dem druknet i elva. Det bør også være overflødig å minne om å vise respekt og folkeskikk, ikke minst når noen sliter. Kommentarene på sosiale medier vitner dessverre om det motsatte. Slik som dette dystre knippet: «Det hadde vært verre for bøndene om ulven hadde kost seg, en stor trøst.» «Hvorfor ha dyra ute, når dette været var meldt for flere dager siden? Er bare trist å se hvor lite man passer på dyra.» «De visste om at det blir dårlig vær så hvorfor tok dem ikke ansvar om sauene sine? Men dem får nu vel penger uansett?» «Dyra skulla ha blitt tatt inn, det var meldt flom. Bønder, våkne opp!» «Kanskje på tia å begynne å passa på dyran sine. Det har vært advarsla øve alt om at det kommer masse regn å storm.» «Har stått klart og tydelig i aviser, radiokanaler, tv at det vil komme inn ekstremt mye regn! Håper bonden ALDRI får ha dyr igjen!»

Slike kommentarer vitner både om grunnleggende mangel på kunnskap – og om bondehets. For det første: Det var varslet nedbør, men flommen i elva Surna var altså ikke varslet. For det andre: Sauer tåler regn, og tas selvsagt ikke inn hver gang det regner, som en stolpute. Det kan være fristende å henstille enkelte om å lære seg mer om hvordan vi får kjøtt og ost på bordet, og om både sau og ulv. Enkelte ser også ut til å tro at alt kompenseres – og at alt kan kompenseres – med penger. De tar feil. Slik er det ikke.

Når de ugreie kommentarene florerer, blir de støttende kommentarene ekstra viktige. En av dem lyder slik: «At det er så lite empati blant folk trodde jeg sannelig ikke! Dere hausser hverandre opp, og prøver å være den verste i gjengen med uttalelsene deres! Tenk for en fortvilt situasjon dette er for de stakkars menneskene som har mista dyra sine! For ei vond tid de har nå, og det er ikke akkurat noen drømmesituasjon å sanke de døde dyra. Dette er bønder som steller fint med dyra sine, og dette er en stor dyretragedie.»

Oppsummert Dyretragedie 1 Rundt 100 sauer og 50 kuer ble tatt av flommen i elva Surna. Tungt 2 Det bør være overflødig å nevne at det er tungt for eierne av dyra å finne dem druknet i elva. Ufine kommentarer i sosiale medier vitner om det motsatte. Ugreit 3 Slike kommentarer vitner både om grunnleggende mangel på kunnskap – og om bondehets. Det er ugreit og uakseptabelt.