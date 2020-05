Uakseptabelt hemmelighold

Flere medier har fått avslag på innsyn i viktig informasjon om regjeringas håndtering av koronaviruset. Sivilombudsmannen behandler nå flere klager på hemmelighold fra mediene.

Torsdag avdekket Aftenposten hvordan Solberg-regjeringa unntar en rekke koronarapporter. Hemmelighold av informasjon i krisetid er alvorlig – og uakseptabelt.

Ikke minst i krisetider er det avgjørende viktig at myndighetene holder seg til demokratiets prinsipper. Åpenhet er en forutsetning for demokratiet, og er hjemlet i norsk lov.

Arne Jensen, generalsekretær i redaktørforeningen, viser i en kronikk i Aftenposten et foruroligende eksempel på hvordan et annet prinsipp har sneket seg inn i forvaltningen. Eksemplet tar utgangspunkt i et møte i det såkalte Beredskapsutvalget. I begrunnelsen for å avslå ønsket om innsyn heter det at medlemmene i utvalget (altså i regjeringens beredskapsutvalg!) "må ha en trygghet for at innspill, råd og vurderinger som gis internt kan gis fritt og uten at disse blir gjenstand for offentlighet".

Som generalsekretæren i redaktørforeningen treffende skriver: "Det er i så fall å innføre et nytt og farlig prinsipp for hemmelighold. Dersom ikke medlemmer i statlige utvalg tåler at deres synspunkter og innspill blir offentliggjort og debattert, så er det et spørsmål om man bør sitte i et slikt utvalg."

I Norge er det heldigvis ikke mulig å sensurere mediene ved å stoppe eller regulere det mediene ønsker å publisere. Derimot driver Solberg-regjeringa det redaktørforeningen omtaler som "sensur ved kilden" gjennom å begrense offentlighetens adgang til informasjon.

Her er noen av eksemplene på hemmeligholdt av korona-informasjon fra Aftenpostens liste: De daglige statusrapportene som Helsedirektoratet sender til forvaltningen er hemmelige med henvisning til «interne saksforberedelser» og «nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser».

Et brev fra Folkehelseinstituttet, FHI, om «Smitterisiko ved åpning av videregående skoler» til departementet 20. april ble unntatt offentlighet «for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser».

Et notat om «kommunenes kapasitet til å håndtere koronaviruset» ble unntatt offentlighet fordi «dokumentet er utarbeidet for intern saksbehandling».

Da Helse Sør-Øst skrev brev om «Testsituasjonen i Norge – hvordan øke den?», ble saken unntatt offentlighet av direktoratet for å sikre «forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser».

Etter vår oppfatning, ivaretas "det offentliges interesser" best gjennom åpenhet. Regjeringa bør raskest mulig sørge for å gi offentligheten adgang til viktig korona-informasjon.