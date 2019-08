Uakseptabel sløsing med tømmer

Måten Statnett gikk fram på ved linjerydding hos Geir Teigen i Telemark er både uforståelig og uholdbar. Hvordan det kunne skje, har ikke Nationen fått noe klart svar på, men Statnett beklager overfor grunneier – og presiserer at slikt ikke skal skje. Vi kjenner ikke til om det samme kan ha skjedd andre steder.

Ifølge skogeier Teigen felte Statnett rundt 200 kubikk under linjeryddingen over hans eiendom. En del av tømmeret var sagtømmer. Statsnetts folk kappet alt tømmeret opp i ujevne, mindre lengder og strødde det omkring på skogbunnen – tilsynelatende for at det skulle ligge der og råtne bort.

Det finnes neppe noen unnskyldning for Statnetts framgangsmåte i dette tilfellet. Statnett skal kommunisere med grunneier. Om det skulle glippe med kommunikasjonen der og da, må Statnett uansett – og til enhver tid – behandle naturressurser og andres eiendom med respekt.

Hvordan oppkappingen av Geir Teigens tømmer kunne skje, vet vi altså ikke. Men det er vanskelig å forestille seg andre grunner enn at det handler om sommervikarer eller nyansatte som ikke visste bedre. Det er i så fall en forklaring, men ingen unnskyldning for Statnett, som må ta ansvar for å ha gode opplæringsrutiner.

Linjerydding i skog krever grunnleggende kunnskap om skog og skogbruk. Vi må kunne stole på at de som rydder linjer for Statnett har den nødvendig kunnskap, noe vi også vil tro de fleste har. Uansett er Statnetts ødeleggelse av Teigens tømmer i Notodden i Telemark en vekker.

Om det mangler kvalifisert mannskap, gir det Statnett en ekstra god grunn for nær dialog med grunneier. Og det er langt bedre om grunneier får tilbud om å ta ryddejobben selv, enn å risikere at flere skogeiere får oppleve det Geir Teigen ble utsatt for. Agder Energi har for eksempel startet opp en tilskuddsordning for linjerydding, slik at skogeierne kan ha inntekt av å hogge langs kraftlinjene. Geir Teigen sier også til Nationen at han kunne «med stor letthet ha organisert en hogst».

Det er brukbare priser på både sagtømmer og massevirke nå, så Teigen har åpenbart gått glipp av inntekter av betydning. Nå kan ikke dette tømmeret brukes til annet enn ved. Etter at Nationen tok kontakt, er det avtalt et møte mellom grunneier og Statnett, med befaring ved linja over Teigens eiendom. Vi må anta at Statnett sørger for at skogeieren får erstatning for tapte inntekter.

Samtidig handler dette om synet på naturressurser. Å kappe opp tømmer som kunne vært brukt til bygningsmaterialer, bygningsplater eller papir, er en uansvarlig og uakseptabel sløsing med ressursene.

