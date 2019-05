Uakseptabel nettleie

Den blå regjeringa ga i Granavolden-erklæringen løfte om å utjevne prisen for nettkundene her til lands. Ifølge erklæringen skal regjeringa «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett». Løftet kom etter at et samlet storting i mars 2018 ba regjeringa om å utrede modeller for utjevning av nettleia i Norge. Regjeringa svarte med å vise til en utredning fra 2014. Det var ikke Stortinget fornøyd med, og anmodet regjeringa enda en gang om å utrede modeller.

Så langt har ikke Solberg-regjeringa presentert noe som helst, langt mindre satt i verk tiltak for å utjevne prisen på nettleie i Norge. Samtidig er regjeringas sentraliseringspolitikk svært effektiv. Innbyggerne i distriktene taper ofte på flere fronter. Forskjellsbehandlingen når det gjelder nettleie er uakseptabel.

Folk i distriktene betaler altså mer for nettleie enn folk i byene gjør. I kraftfylket Sogn og Fjordane betaler kundene 20 øre mer for kilowattimen enn i Oslo. Sogn og Fjordane produserer 15 TWh fornybar energi i året, mens innbyggerne i fylket altså må betale flere tusenlapper mer i året for nettleia. Det er helt urimelig, og det er uakseptabelt, ikke minst på bakgrunn av at Solberg-regjeringa har fått oppdrag av et samlet storting.

Det er et grelt paradoks at innbyggere i områder der kraften befinner seg, skal betale betydelig mer for nettleia. I Sogn og Fjordane kan det bli enda grellere: Storstilte planer om mer vindkraft og satsing på elektrifisering av ferger og hurtigbåter krever utbygging av kraftnettet. Det vil føre til enda høyere nettleie for dem som bor i fylket.

Fylkesordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane peker på en systemfeil: Distriktene betaler miljøkostnaden for utbygging av fornybar kraft, vann og vind, og må i tillegg også betale mer for strømmen. «Det er blodig urettferdig at abonnenter i kraftfylkene, der den fornybare energien blir produsert, betaler mye mer i nettleie enn i byene. Nettleien må utjevnes nasjonalt, og det må skje nå» sier Følling til Nationen.

I dag er det et spenn fra 21,5 øre per kWh til 64,6 øre mellom høyeste og laveste nettleie. Nettleia er avhengig av hvor mange nettkunder selskapene kan dele kostnaden på, og geografiske og topografiske forhold.

Med så store prisforskjeller på nettleie ut fra hvor i landet folk bor, haster det med å få en utjevningspolitikk på plass.

Dersom ikke Solberg-regjeringa har en god plan klar, bør den modellen som DistriktsEnergi allerede har fått utarbeidet, vurderes nøye. Mange kraftselskaper har vært med på å jobbe den fram. Både rettferdig nettleie og krav til selskapenes effektivitet skal være ivaretatt.

Oppsummert Dyrere i Sogn og Fjordane 1 I kraftfylket Sogn og Fjordane betaler kundene 20 øre mer for kilowattimen enn i Oslo. Systemfeil 2 Fylkesordfører Jenny Følling peker på systemfeil: Distriktene betaler først miljøkostnaden for utbygging av den fornybare kraften, deretter må innbyggerne betale mer for strømmen også. Haster 3 Med så store prisforskjeller på nettleie ut fra hvor i landet folk bor, haster det med å få en utjevningspolitikk på plass. Regjeringas sendrektighet er uakseptabel.