Tusen takk!

1775 flere abonnenter hadde distriktenes næringsavis i 2. halvår 2021 i forhold til 2. halvår 2020. Veksten er på over 11 prosent. Av 225 norske aviser er det kun seks andre aviser som vokser raskere enn Nationen. Det viser tall fra Mediebedriftene, som ble lagt fram denne uka.

Blant avisene som vokser enda mer enn oss, finner vi andre næringslivsaviser, som Finansavisen og Dagens Næringsliv. Andre meningsbærende aviser enn Nationen gjør det også riktig bra: Klassekampen holder koken, mens 203 år gamle Morgenbladet formelig fosser fram, særlig digitalt. Det er oppløftende at klok journalistikk om kompliserte årsakssammenhenger kan kappe land digitalt.

Med Russlands angrep på Ukraina, er det full krig i Europas kornkammer. Det er selvsagt aller verst for de direkte ofrene av krigen. Men krigen kommer også, i dramatisk grad, til å påvirke tilgangen på mat for folk i andre deler av verden.

Da Nationen for noen år siden lagde storserien “Kven skal eige jorda?” var Ukraina ett av landene vi besøkte. Svartjorda her er utrolig fruktbar og 70 prosent av arealet er jordbruksjord. Det tilsvarende tallet for Norge er, som Nationens lesere vet så inderlig godt, knappe tre prosent.

Russland og Ukraina er storprodusenter av mathvete. Tilbake til 2014 sto jordbruk for 16 prosent av Ukrainas BNP, som tilsvarer 2100 milliarder norske kroner. Mye eksporteres vanligvis til Midtøsten og Asia.

De store mediene dekker krigen godt og grundig. Men mediemangfold er en styrke, også i en krise: Ingen dekker verdikjeden for mat, matsikkerhet og -beredskap tettere enn Nationen. Vi aksler dette samfunnsoppdraget med stort alvor.

Matprisene i verden er 20 prosent høyere enn i fjor, viser FNs ferskeste prisstatistikk. Oversikten baserer seg på internasjonale prisdata for de fem vanligste matvaregruppene – korn, kjøtt, meieri, sukker og vegetabilske oljer.

Mange tenker at landbruk er smalt. Det er feil, det er bredt: Det favner klimakrise og biomangfold, jordvern og ressursbruk. For bare å nevne noe.

Vi jobber hardt for å utvikle journalistikken vår, slik at flere opplever at viktige spørsmål om hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av, er relevante for dem. Vi jobber med nye formater og måter å fortelle på og vi jobber med kritisk og undersøkende journalistikk.

Men heller ikke Nationen kan komme som et slag i magen. Derfor jobber vi for også å fortelle andre historier, om folk som får til noe, om utvikling som går i riktig retning. Og noen ganger byr vi på ren underholdning. Det trenger vi vel alle, i livet. Og kanskje særlig nå.

Vi tar gjerne imot tips og innspill, ris og ros – og håper dere lesere blir med oss videre.