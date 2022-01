Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Når vi snakker om velferdssamfunnet og Velferds-Norge, så handler det i vesentlig grad om norske kommuner. Det er kommunene som i stor grad har ansvar for, og sørger for helse, omsorg og pleie til de innbyggerne som trenger det.

Ved inngangen til 2022 melder det store flertallet av kommuner om særdeles stramme budsjetter, og om stadig flere pålagte oppgaver uten at det følger med nok penger.

Siden 2015 har kommunenes utgifter til pleie og omsorg økt med 3,4 prosent i året i snitt. Mens inntektene i samme periode har økt med 1,4 prosent i året. Det viser en ny rapport som Universitetet i Oslo har utarbeidet sammen med Nordlandsforskning, på oppdrag fra Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

Samfunnsdirektør i KS, Helge Eide, påpeker at dette gapet mellom utgifter og inntekter i liten grad omtales i statsbudsjettene. Utgiftsveksten har altså vært mye høyere enn inntektsveksten, og på toppen kommer aldringen av befolkningen. Det må tas høyde for denne utviklingen i statsbudsjettet, understreker Eide i Klassekampen.

Annonse

Bakgrunnen for at KS bestilte rapporten, er bekymringsmeldinger fra flere av de største kommunene om at regnskapene ikke går opp. Det haster med å sikre kommunene nok inntekter til å kunne yte forsvarlige helsetjenester, ifølge KS.

En av de mange kommunene som sliter med å få endene til å møtes, er Stor-Elvdal i Innlandet. Helse- og velferdssjefen er svært bekymret: "Eldrebølgen vi prater om, er det kommunen som må håndtere. Overføringen av oppgaver blir større, men oppgaver og utfordringer står ikke i forhold til inntektene vi får fra staten", sier Cisilie Selnes Westgaard til Klassekampen, som har snakket med en rekke kommuner i kjølvannet av KS-rapporten.

Osterøy kommune i Vestland har akkurat kommet seg av Robek-lista (registeret over kommuner som har begrensede fullmakter på grunn av dårlig økonomi). "Vi måtte (...) kutte over hele linja. Det er ikke noen hemmelighet at det går mest utover helse, omsorg og oppvekst", sier kommunedirektør Ingvild Kirsti Hjelmtveit i Osterøy. Hun nevner at det særlig er kuttet innen rus, psykiatri, boavlastningstjeneste og hjemmetjeneste.

I kommuner med innbyggere med sterke utviklingshemminger, som har krav på det som omtales som ressurskrevende tjenester, bindes store deler av budsjettet opp. "Det koster oss nesten 20 millioner kroner i året. Det er mye når vi har et totalbudsjett på 110 millioner kroner", sier pleie- og omsorgssjef Christian Gundersen i Aremark kommune i gamle Østfold.

Vitnemålene fra kommunene viser at det raskt blir hjerteskjærende når kommuner tvinges til å kutte budsjetter på bekostning av de mest trengende og svakeste innbyggerne.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kommer fra KS og bør ha de beste forutsetningene for å forstå konsekvensene av gapet mellom utgifter og inntekter i kommunene. Dermed bør det være grunn til å håpe at neste statsbudsjett svarer på kommunenes utfordringer.