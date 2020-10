Trondheims skamplett kan bli Aps pryd

Trondheim kommune har lenge hatt et dårlig rykte i jordvernsammenheng. Byen har lagt beslag på kornjord i stort monn for å dekke sitt behov for å vokse.

Overvik-prosjektet øst for sentrum er byens største og mest groteske boligprosjekt. Det burde aldri blitt sjøsatt, liggende på 300 dekar av landets beste kornjord som det er.

Takket være et dominerende Trondheim Ap som har hatt tette bånd til utbyggerinteresser, og ikke så sterke bånd til matproduksjons- og beredskapsinteresser, har prosjektet likevel levd i åtte år.

Nå ser det ut til å være full stopp. Et Ap-utvalg ledet av bystyrets gruppeleder Roar Aas innstiller enstemmig på å stanse all utbygging som lar seg stanse juridisk - og å styrke jordvernet i kommende utbyggingssaker i byen. Torsdag avgjør Trondheim Ap saken.

I en børsmelding truer Holmetjern Invest, Overvik-hovedeier Kolbjørn Selmers selskap, med at kommunen vil kunne pådra seg "et betydelig erstatningsansvar" på hundrevis av millioner. Minst.

Utbyggerne viser til "grunnleggende prinsipper i plan- og bygningsloven" og "myndighetsmisbrukslæren". Konkrete paragrafer glimrer med sitt fravær.

Annonse

Utbyggerne hevder at det ikke er pekt på relevante forhold som begrunner en kommunal helomvending. Dette skriver altså utbyggere som helt fra prosjektets start har forholdt seg til argumenter fra jordverninteressene.

Hovedeier Kolbjørn Selmer har hatt beina solid nok plantet i jordbruket til å vite hva jordvern er - og at matjord har fått sterkere vern de siste årene.

Overvik-området er områderegulert, men ikke detaljregulert av kommunen. Og, som kommunens jurist påpeker, kreves det detaljregulering før bygging kan starte. Dermed har ikke investorene på Overvik noen juridisk rett til å starte bygging. Det har de foreløpig heller ikke hevdet.

Trondheim Ap behandler torsdag en enstemmig innstilling som også tar til orde for å omregulere Overvik tilbake til landbruksformål. Innstillingen bør vedtas.

Overvik-saken er en skamplett for den gamle hovedstad ved Trondheimsfjorden. Trondheim Ap kan nå vaske kommunen ren.

Partiet har her en gyllen mulighet til å slå et slag for jordvernsaken. Men også for sin egen og moderpartiets troverdighet på primærnæringer, matforsyning og beredskap. Dette er saker der Sp og Ap konkurrerer om velgerne.

Viktigst er likevel advarselen til alle som vurderer å bygge ned norsk matjord: Det er betydelig risiko for at utbyggingen blir stanset av jordvernhensyn.