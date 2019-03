Trøbbel for Venstre

Også på Nationen og Klassekampens politiske måling gjør Venstre det dårlig. På våre målinger har ikke partiet gjort det dårligere siden Norfakta begynte å gjøre målinger for oss i 2008. Dessverre for Venstre inngår denne målingen bare i samme dur som resten: Partiet ligger stabilt under sperregrensen.

Det bør bekymre partiets delegater som denne helgen er samlet til landsmøte i Trøndelag. Bakgrunnstallene for målingen viser også at Venstre har svært troløse velgere. Grunnfjellet i partiet er så godt som borte.

Ved stortingsvalgene i 2013 og 2017 ble partiet reddet over sperregrensen med strategisk stemming fra Høyre-velgere. Men å belage oppslutningen sin på velgere som er "til låns", er et svært usikkert kort for et parti.

Partiet, og ikke minst partiledelsen, må ta målingene på alvor. Det gjør nok også partileder Trine Skei Grande, som har fått mye kritikk den siste tiden. Selv om det "bare" er valgresultatene som teller, er de dårlige målingene alvorlige signal.

At flere venstrepolitikere og tillitsvalgte kaster kortene, skyldes nok at regjeringsdeltakelsen med Frp er langt mer kontroversiell i partiet enn det partiledelsen ønsker å snakke om offentlig. Regjeringsdeltakelse er et tveegget sverd for små partier. På den ene siden sitter partiet tettere på utforming av politikken i regjeringen. På den andre siden kan partiet tape oppslutning ved partiets politikk blir utvisket eller svekket gjennom kompromiss.

Venstre har åpenbart vunnet seire i regjeringen. Ikke minst fredagens nyhet om at Oljefondet skal trekkes ut av selskaper som bare driver med leting etter eller produksjon av olje og gass er en hilsen hjem til partiets kjernevelgere.

Men deler av partiet, som Nationen tidligere har omtalt, ser ut til å glemme at mange Venstre-velgere ikke ønsker samarbeid med Frp, og at partiet ikke har klart å få gjennomslag for saker som gagner distriktene. Det virker som at ledelsen har vondt for å erkjenne at det er en krise i partiet. Men alle tall og målinger viser hvor dyp krisen er.

Venstre har hatt konflikter før. Partiets historie er en turbulent berg-og-dal-bane i oppslutning ved valg. Venstre har vært i håpløse situasjoner før, men klart å reise seg – igjen og igjen.

Det kan godt være at landsmøtet i helgen blir starten på en ny gjenreising for partiet. Men da bør første steg være å ta sine egne velgere på alvor.