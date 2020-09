Trenger vi Politidirektoratet?

Torsdag omtalte Nationen den nye svenske rapporten "Ensam är inte stark". Rapporten er bestilt av den uavhengige stiftelsen "Tryggare Sverige".

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at sentraliseringen av svensk politi, sammen med en mislykket narkotikapolitikk, er årsaken til at gjengkriminaliteten har kunnet vokse seg sterk.

Når avstanden mellom politiet og innbyggerne øker, blir det vanskeligere å få legitimitet og tillit ute blant folk, sier generalsekretær i stiftelsen Tryggare Sverige, Magnus Lindgren, til NTB. I rapporten pekes det på at større avstand mellom folk og politi har skapt et maktvakuum der "destruktive krefter" har kunnet vokse fram.

I 2015 ble det gjennomført en omfattende politireform i Sverige, der 21 forskjellige politimyndigheter ble slått sammen til en. Lindgren minner om at Tryggare Sverige allerede i høringsrunden forut for reformen advarte om at det ikke er mulig å sentralisere politiet til "sentrale steder" og samtidig komme nærmere innbyggerne.

I Norge har politireformen, som Solberg-regjeringa kaller "nærhetsreformen", medført nedlagte politikontorer og sentralisering av politiet.

Førsteamanuensis Birgitte Ellefsen ved Politihøgskolen peker i Politiforum på at tre av politiets grunnprinsipper dermed er under tungt press: 1. Politiet skal være desentralisert. 2. Politiet skal virke i samspill med publikum. 3. Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet.

Det bør være åpenbart at politiet ikke kan sentraliseres og samtidig virke i samspill med publikum og være integrert i lokalsamfunnet over hele landet. "Nærhetsreformen" må evalueres med åpne øyne, og erfaringer fra Sverige (og andre land der politiet har gjennomgått sentralisering) bør trekkes inn.

På denne bakgrunnen bør også Sp-forslaget om å legge ned Politidirektoratet og overføre mange oppgavene til politidistriktene, vurderes. Politidirektoratet og mellomledersjiktet i politiet har est ut, og det er nødvendig å diskutere hvordan ressursene i langt større grad kan kanaliseres til polititjenester i lokalsamfunnene.

Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, avviser Sp-forslaget med at det "vitner om fullstendig mangel på politifaglig innsikt". Det er en underlig argumentasjon. For det første så er det å sørge for at ressurser og organisering bidrar til et politi basert på grunnprinsippene for norsk politi; desentralisering og nærhet, et ansvar både folkevalgte og regjeringen har. For det andre, så baseres disse beslutningene på et annet grunnlag enn ren "politifaglig innsikt".

Signalene fra mange kanter av landet er tydelige: Sentraliseringen av politiet fører til lenger responstid og økt utrygghet, til et fjernere politi. Spørsmålet er hvorfor Høyre ikke vil vurdere om politibyråkratiet har vokst seg for stort på bekostning av polititjenestene. I Høyres utkast til nytt partiprogram ivrer partiet etter "avbyråkratisering og effektivisering".