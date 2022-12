Trenger kraftig støtte til løsdriftsfjøs

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Langt over halvparten av melkebøndene her i landet hadde fortsatt sine dyr stående i båsfjøs i fjor, ifølge tall fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Det er 12 år før løsdriftskravet trer i kraft.

Nå roper bondelagslederne i Innlandet og Vestland varsku: – Vi er i ferd med å miste en veldig stor del av det landbruket som vi kjenner, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Det trengs investeringer på 18 til 23 milliarder, hvis det før 2034 skal være mulig å få melkekyrne over i nybygde eller ombygde fjøs der de ikke er bundet til hver sin bås.

Det går sakte, forståelig nok. Med kostnadsveksten, de allerede lave inntjeningsmulighetene og det økonomiske presset i næringa, frister det ikke å sette seg selv i enda større gjeld ved å investere millioner i nytt løsdriftfjøs.

Det er ingen grunn til å stille spørsmål ved dyrevelferdsaspektet. Melkebøndene sliter med å finne lønnsomhet nok og teller på knappene, om de skal fortsette driften eller legge ned og finne et annet yrke.

Og der ligger dramatikken. Fordi melkebønder utgjør et viktig nav i næringslivet i lokalsamfunnet. Små og store bruk, spredt over hele landet, er grunnplanken i den jordbruksstrukturen som kjennetegner Norge.

Annonse

Melkeproduksjonen - også i små kvanta - er avgjørende i flere usentrale distriktskommuner, særlig i høyereliggende områder der det ikke er geografi for store åkre eller klima for grønnsaksdyrking.

I Vang i Valdres er 19 av 24 melkefjøs båsfjøs. I Engerdal i Østerdalen 11 av 16. Mye av jorda i kommunen er allerede brakklagt etter nedleggelser.

Les også: Alarmerende fra Engerdal

– Allerede i dag er det bygder hvor det ikke er melkeproduksjon igjen, og heller ikke bønder igjen. Hvis det ikke er lønnsomt å produsere melk, vil det være dalfører og bygder hvor det siste lyset blir slått av, sier bondelagsleder Anders Felde i Vestland.

Skal melkevolumet - og i ytterste konsekvens bosettingen i bygdene - opprettholdes, trengs et nytt, godt jordbruksoppgjør til våren. Kravet er at melkeproduksjon må prioriteres opp i budsjettene. Lønnsomheten må økes, så det er liv laga å drive med ku.

Gjems og Felde vil ha en investeringspakke målretta spesielt mot fylkene der båsfjøsene ligger.

I dag er det et tak på 3,5 millioner kroner eller 40 prosent i investeringsstøtte. Det bør vurderes å fjerne prosenttaket, så bonden kan få 3,5 millioner i støtte til nytt fjøs uansett. I sum vil det bidra til mindre gjeld, renter og lånekostnader for bonden, og dermed hjelpe på bunnlinja totalt sett.

Spørsmålet vil likevel handle om bøndene klarer å se framtidsutsikter i næringa og inntektsmuligheter nok til å ønske - og tørre - å satse.