Trenger en norm for SFO

SFO er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Foresatte som trenger tilsyn til barna utover skoletiden, for eksempel på grunn av egen jobb, kan la barna gå på SFO før og etter vanlig skoletid.

Skolefritidsordningene er lovfestet i opplæringsloven og ble innført i Reform 97, og finansieres med foreldrebetaling, øremerkede statlige tilskudd til kommunene og eventuelle lokale tilskudd.

Grunnskolenes Informasjonssystem viser at det er store prisforskjeller på SFO-tilbudet i de ulike kommunene. Prisene varierer fra 0 til nærmere 4000 kroner i måneden. Samtidig er det ikke gitt at de som betaler den høyeste prisen får det beste tilbudet. I dag finnes det verken maksimalpris for SFO eller nasjonale krav til hvordan tilbudet skal organiseres.

En nasjonal evaluering av SFO, som ble foretatt av NTNU Samfunnsforskning i 2018, viser at det også er store kvalitetsforskjeller. På enkelte steder beskrives SFO-tilbudet som rene oppbevaringsplasser, der barna kun får tilsyn. I andre kommuner får barna både aktivitetstilbud og tilbud om adekvat leksehjelp.

Regjeringen arbeider nå med en stortingsmelding om tidlig innsats. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), varsler at evalueringsrapporten om SFO skal følges opp. Sanner vil både vurdere tiltak for bedre kvalitet og en moderasjonsordning for lavinntektsfamilier.

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG) mener på sin side at de store ulikhetene i tilbudet vil tvinge fram en nasjonal standard for SFO. FUG mener, ifølge NTB, at det må innføres en prising og et rammeverk for SFO på linje med den for barnehager. FUG ønsker også et krav til hvor mye personell som må være tilstede, og hvor stor andel av disse som skal være pedagoger.

Det er på høy tid å gå SFO-tilbudet etter i sømmene. Selv om det er gode argumenter for at SFO fortsatt skal være et kommunalt ansvar, med de ulike løsningene det vil innebære, er det ikke formålstjenelig med så store forskjeller i pris og innhold. Det er med andre ord behov for en nasjonal minimumsnorm for hva slags ordning SFO skal være, og en ramme for hva tilbudet kan koste.

På venstresiden i norsk politikk er det flere som ønsker seg en utvikling i retning av en obligatorisk heldagsskole, og som ser for seg SFO-tilbudet som et ledd i dette. De er derfor en fare for at en diskusjon om SFO-tilbudet sklir over i en politisk betent debatt om heldagsskolen.

Det er en debatt som ikke bør skygge for det åpenbare behovet for å styrke SFO som et frivillig tilbud, der barn kan leke, spise og gjøre lekser.

Oppsummert Ulikt tilbud 1 SFO-tilbudet vareierer mye i både pris og innhold fra kommune til kommune. På tide 2 Det er på høy tid å gå SFO nærmere etter i sømmene, da det verken er nasjonale retningslinjer for pris eller kvalitet for ordningen. Betent debatt 3 En bør unngå at diskusjonen om SFO sklit over i en politisk betent debatt om heldagsskolen.