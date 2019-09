Tonedøvt i Sunnfjord

Skandalebeskyldningene haglet etter at Sps Jenny Følling sikret seg heltids varaordførerstilling med 1,3 millioner kroner i lønn i Sunnfjord kommune. Etter all støyen har Følling frivilig sagt fra seg over 400.000 i lønn. Saken har flere aspekter som fortjener oppmerksomhet.

Nye Sunnfjord kommune består av gamle Førde, Jølster, Gaular og Naustdal. Totalt 22.000 innbyggere skal få ny politisk ledelse. Det er ikke spesielt ekstravagant å ha to heltidspolitikere i en slik kommune. Vi legger også til grunn at sammenslåingsprosessen ikke er fullbragt ved den formelle sammenslåingen, men må modnes videre i befolkningen og i folkevalgte organ.

Ap i Sunnfjord sin ordførerkandidat, Helge Robert Midtbø, argumenterer med at stillingsprosenten til varaordføreren burde vært redusert til fordel for "helse og omsorg".

Argumentasjonen ligner til forveksling høyresidens retorikk i kampen for å slå sammen kommuner: At det skal gi innsparinger på lokalpolitikk og -forvaltning som kan brukes på mer velferd. Så enkelt settes ikke kommunebudsjetter sammen.

Slik det koster å drive samfunn rundt om i hele vårt langstrakte land, koster det også å styre dem. I tilfellet Sunnfjord vil kostnadene til politisk ledelse per innbygger uansett gå kraftig ned. Ledelsesstrukturen må settes etter behov, og ikke ut fra en idé om at hver krone til en lokal folkevalgt er en krone mindre til velferd.

Så til behovet. Fellesnemnda for nye Sunnfjord vedtok i november i fjor at behovet var en varaordfører i 30 prosent stilling. Det opprinnelige forslaget på 40 prosent ble kuttet etter ønske fra Senterpartiet. Etter valget var det altså Sps varaordfører som forhandlet fram en 100 prosent stilling, sammen med Høyre (som får ordføreren), MDG, Venstre og KrF.

Realpolitikere av Jenny Føllings støpning bør forstå at uansett om behovsvurderingen for politiske stillingsprosenter har "modnet" aldri så mye, så ser utvidelsen opportunistisk og egennyttig ut.

Samme inntrykk ga den avtalte årslønna på 1,3 millioner kroner. Det er mer enn hva byrådslederen i Bergen tjener – til en varaordfører i en brøkdel av en kommune.

Nå har Følling sagt fra seg lønn. Med fratrekk for ytelser fra fylkestingsverv vil Sunnfjord kommune betale henne rundt 845.000 kroner. Dette er omlag på snittet for ordførere her i landet, viser en oversikt i Nettavisen.

Dårlig lønnede politikere er ikke automatisk bedre politikere. I noen land besettes politiske verv i stor grad av folk med stor formue, som har råd til å besette ulønnede maktposisjoner.

845.000 kroner bør likevel være nok til at de aller fleste kan ta på seg verv som vararordfører her i landet.

Oppsummert Skiftet syn 1 Først ivret Sp for en liten varaordførerstilling i Sunnfjord. Så forhandlet partiet frem 100 prosent stilling til egen partitopp. Greit resultat, ugrei prosess 2 To politiske helårsverk er ikke ekstravagant i en kommune med 22.000 inbyggere. Det er opprettelsen som er umusikalsk. Har moderert seg 3 Varaordfører Jenny Følling har frivillig redusert sin framforhandlede lønn med nær en halv million kroner. Det er smart, om enn sent.