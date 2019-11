Tøft for kommunene

Ifølge KS blir budsjettet for kommunene det strammeste på 15 år. Kommunene har ikke sett maken siden Erna Solberg var kommunalminister, da hun fikk tilnavnet «Jern-Erna».

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Nationen at flere kommuner kan komme til å ende opp på Robek-lista. Robek står for «register om betinget godkjenning og kontroll». Kommuner som mangler penger til å dekke budsjettene sine, havner på lista.

Ap-ordførerne som fredag var samlet til konferanse på Gardermoen, var dypt bekymret over konsekvensene av regjeringas kommunebudsjett. Ap-lederen advarer om tre effekter som vil ramme kommunene samtidig. For det første: Det holder ikke at regjeringa har lagt til 2,3 milliarder kroner i frie inntekter, for de blir mer enn spist opp av kommunenes kostnadsøkningen.

For det andre: Regjeringa kutter i velferdsordninger, ikke minst i tilskuddene til ressurskrevende brukere – med 350 millioner kroner.

For det tredje: Maksgrensa for hva en kommune kan kreve i eiendomsskatt er satt ned. For noen kommuner vil dette slå hardt ut, mener Støre.

Ap-ordfører i Ås, Ola Nordal, sier det slik til Nationen: «Situasjonen er den tøffeste noen gang, både for oss og for kommunene rundt. Rådmannen vår har valgt å legge fram et budsjett som går i underskudd. Handlingsrommet vårt er å bestemme hva vi skal kutte i. Vi må velge mellom å redusere kvaliteten på tjenestene, innføre eiendomsskatt på bolig eller gjøre strukturgrep, som skolenedleggelse.»

Mandag legger Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett. Der legger partiet inn 2,5 milliarder ekstra i frie inntekter til kommunene, i tillegg til at de stopper kuttet på 350 millioner til ressurskrevende brukere.

Samtidig som kommunene går en mørk budsjett-tid med alvorlige kutt i møte, ser kommunalminister Monica Mæland ut til å fri til kommunene på et uvanlig banalt vis.

I et avisinnlegg som er sendt til landets lokalaviser, innleder Mæland slik: «I slutten av november og i begynnelsen av mars har jeg bestemt at vi skal tømme kontorene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for byråkrater. Alle ansatte skal en av disse gangene ut i landet for å besøke kommuner, underliggende etater og organisasjoner. Vi vil snakke med folk og få råd om hvordan framtidas politikk skal se ut. Men vi er avhengige av å bli invitert.»

Statsråd Mæland burde ha spart seg slikt dilettanteri i ei tid da kommunene sliter og må kutte i velferdstjenester på grunn av regjeringa. Hun bidrar knapt til annet enn å strø salt i såret.