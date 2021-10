To timer utrykningstid svekker tryggheten

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I etterkant av det tragiske angrepet der fem mennesker mistet livet på Kongsberg, aktualiseres diskusjonen om politiets responstid. Det handler både om befolkningens reelle sikkerhet og om følelsen av å være trygg i sitt nærmiljø.

Der er det store utfordringer, etter at politireformen førte til nedlegging og sentralisering av politikontorer og færre polititjenestefolk tilstede i distriktene.

Ordfører i Lesja i Nord-Gudbrandsdalen, Mariann Skotte (Sp), er bekymret over at politiet er langt unna om noe dramatisk skulle skje. Skotte beskriver avstander opp mot 150 kilometer, og frykter at politiet kan være to timer unna ved utrykning til en ulykke eller alvorlig voldshendelse.

Les også: Ordfører frykter politi kan være to timer unna ved livstruende voldshendelse

På Kongsberg ble drapsmannen pågrepet en drøy halvtime etter at angrepet startet. Politiet var raskt på stedet. Svært mange andre steder i landet er det det lokale brannvesenet som kommer først til lignende hendelser. De har ikke samme utstyr eller bevæpning, ofte heller ikke samme mengde trening eller erfaring med krevende, alvorlige scenarioer.

Ett av Sps viktigste valgkampløfter var politi som er synlig til stede i lokalsamfunnet. Tjenestefolk med kunnskap om distriktet de skal dekke skaper tillit hos innbyggerne og øker følelsen av trygghet.

Annonse

I Hurdalsplattformen varsler Ap/Sp at de vil gå gjennom hele politireformen på nytt for å sikre at politiet er tilgjengelig for folk. Det skal legges fram en plan for å styrke politiets nærvær i hele landet. Mer ressurser i form av flere patruljer i distriktene, minimumsbemanning ved alle tjenestesteder og økt grunnbemanning.

Regjeringas lovnader om økt satsing på beredskap må manifestere seg mer konkret. Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, som er ventet 8. november, bør vise hvor mye penger de faktisk setter av til dette.

Les også: Regjeringa har ikkje bestemt kvar dei skal opprette nye politikontor

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kan ikke svare på hvor de varslede 20 nye politistedene skal opprettes. Det skal avgjøres i samarbeid med kommunene og politidistriktene der behovene er størst. Her er det mange som gjerne vil stå først i køen.

Vi kan likevel ikke ha operasjonssentraler i alle bygder. Dette landet vil alltid ha utfordringer med geografiske avstander. Og uansett tiltak, kan vi dessverre ikke garantere at alvorlige hendelser og angrep som på Kongsberg ikke skjer igjen.

Det er likevel mulig å organisere seg på en måte som er bedre forenlig med god beredskap, der ressursene er spredt, desentralisert og gir kortere responstid. Der mannskapet som primært rykker ut og kommer først til et åsted faktisk er forberedt politi, støttet av brannvesen og de andre nødetatene.

150 kilometer og to timers kjøretid når alarmen går er både uholdbart og uakseptabelt.