To sykehus på Helgeland

Helseministeren slutter seg dermed til samme konklusjon som styret i Helse Nord kom til da det behandlet saken like før jul i fjor. Det blir to sykehus i regionen, et hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn og et akuttsykehus i Mo i Rana.

Sykehuset i Mo i Rana videreføres dermed som et fullverdig sykehus med akuttberedskap, fødeavdeling, indremedisin, kirurgi og ortopedi. I tillegg varsler Høie at det kommer et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Dagens sykehus i Mosjøen, med over 300 arbeidsplasser, legges ned. Helseministeren vil imidlertid beholde et spesialisthelsetilbud også i Sandnessjøen.

Da Høie presenterte regjeringens avgjørelse for den nye sykehusstrukturen på Helgeland, la han ikke skjul på at det har vært en svært vanskelig beslutning. Det var gode argumenter for de ulike modellene, enten et stort helgelandssykehus eller en delt løsning. Lokaliseringsdebatten har vært hard i hele regionen de siste årene.

Høie konkluderte til slutt med at løsningen med akuttsykehus i både Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana i sum er den beste for befolkningen på Helgeland.

Delt løsning innebærer nærhet til akuttfunksjoner for en større del av befolkningen i en langstrakt og desentralisert region, samtidig som den nye strukturen også bør styrke mulighetene til å rekruttere spesialistkompetanse.

De første politiske reaksjonene tyder på at Høies beslutning blir stående. Så langt er det kun Frp som har protestert mot løsningen. Partiet mener at ett stort sykehus på Helgeland, med 80.000 innbyggere, er mer framtidsrettet enn å opprettholde to sykehus.

Frps argumentasjon er ikke overraskende. Desto større er desto bedre der i gården, dessverre uavhengig av en regions geografi og infrastruktur. Det er gledelig at Høyre-statsråden ser ut til å legge en mer praktisk tilnærming til grunn for den nye sykehusstrukturen på Helgeland. Det viktigste må uansett være å sikre befolkningen rimelig nærhet til livsviktige akuttfunksjoner.

Dette må også vektlegges når lokaliseringen av det nye sykehuset i Sandnessjøen og omegn endelig skal avgjøres. Det er viktig å ta hensyn til den delen av befolkningen på Helgeland som i dag sokner til sykehuset i Mosjøen.

Den nye sykehusstrukturen på Helgeland, med hovedsykehus i Sandnessjøen, gjør det naturlig å se på utdanningstilbudet i regionen med nye øyne. Som kjent besluttet Nord Universitet i fjor å legge ned Sandnessjøen som studiested.

Det vil nå være logisk å opprettholde sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, og eventuelt opprette nye helsefagtilbud.