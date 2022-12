To jordtanker i hodet samtidig

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det gjeldende maksmålet for nedbygging av matjord i Norge er 3000 dekar. Det er på en måte også et sentralt løyve for kommunene til å bygge ned litt matjord, hvert år.

1,2 millioner dekar matjord er nedbygd siden krigen, påminner Arne Bardalen, spesialrådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Den rødgrønne regjeringen har skjerpet jordverntonen her i landet. Hurdalsplattformen lover å sette et jordvernmål på maks 2000 dekar nedbygd per år. Det målet må komme når regjeringen i 2023 presenterer ny jordvernstrategi.

– Det har skjedd en holdningsendring, men også en praksisendring, både sentralt og i mange kommuner, oppsummerte statsforvalter Frank Jenssen i Trøndelag da han åpnet jordvernkonferansen på Stjørdal tirsdag.

Men det er utfordringer nok til alle, påpeker Jenssen. I Trøndelag er det spesielt veibygging som ødelegger matjord akkurat nå.

Trøndelag vokser. 90 prosent av veksten skjer på stripa mellom Orkanger/Melhus, via Trondheim og Stjørdal opp til Steinkjer. Her er også den beste matjorda.

Langs kysten og mot riksgrensa, der ett dekar matjord produserer færre og mindre tilgjengelige kalorier, er det langt mindre nedbygging. Sånn sett er Trøndelag også et matjordødeleggende Norge i miniatyr.

Bildet er ikke helsvart. De siste 100 årene har vi dyrket opp 4,6 millioner dekar jord her i landet. Det mer enn oppveier det nedbygde arealet. Vi kan dyrke enda mye mer.

Det er en frykt, både i forvaltningen og i jordbruket, for at nydyrking kan bli brukt som brekkstang for å få bygge ned matjord.

Statsforvalteren i Trøndelag har rett i at nydyrking på ett sted er sjelden eller aldri er et argument for å bygge ned matjord et annet sted. Samtidig er det en kjensgjerning at matjord kommer til å bli bygd ned også i tiårene som kommer, og at nydyrking rent faktisk kan erstatte dette.

Nedbyggingen av matjord skal og må ytterligere ned. Men den vil ikke bli null. Næringslivet og offentlige aktører har råd til å betale for oppdyrking av erstatningsjord, som må komme i tillegg til den løpende nydyrkingen norske bønder gjør for egen regning.

Når myndighetene har konkludert med at matjord må bygges ned, må de i større grad sette vilkår om nydyrking. Ikke for å rettferdiggjøre den nedbygging som er vedtatt, men for å reparere skaden.

Det uoppnåelige beste – null nedbygging, mye nydyrking av matjord – må ikke bli det godes fiende. Det er enklere å erstatte nedbygging enn å nulle den.

Regjeringens jordvernstrategi bør bidra til at mindre matjord bygges ned, og at mer matjord dyrkes opp.