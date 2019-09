Tines perfekte storm

Meierisamvirket Tine er i skvis mellom internasjonal handel, hjemlig politikk, strukturutvikling og eierforventninger. Mye er utenfor Tines kontroll. Da blir det desto viktigere å ta grep der konsernet kan.

I 2020 er det slutt på eksporten av Jarlsberg. Det betyr at omlag 8 prosent av melkevolumet står uten avsetning. I jordbruksoppgjøret var staten og bøndene enig om ta ned volumet gjennom lavere forholdstall (den andelen av melkekvoten man kan levere) og oppkjøp av kvote. Kostnadene må tas av bøndene.

Flere Tine-eiere tar til orde for å holde melkevolumet oppe gjennom å fortsette eksporten av Jarlsberg med tap, gjennom å senke melkeprisen med 20 øre per liter. Tines administrasjon advarer forståelig nok mot at Norge, med sitt store behov for tollbeskyttelse, selv skal eksportere med tap.

Småbrukarlaget ønsker å skjerme de små produsentene for nedgang i melkevolumet. Bondelaget vil kutte grunnkvoten, og dermed bøndenes egenkapital og kredittverdighet.

Fra Stortinget får Tine kritikk for å tenke for mye på billigkjedene i Norge og for lite på kjøpesterke utenlandske markeder, for det som konsernet kaller "kanskje verdens fineste melk". Samtidig øker importen av meieriprodukter med 10 prosent fra 2017 til 2018. Det er politikernes import- og tollregime som gjør det mulig.

Det gjenstår å se hvordan produksjon og foredling av melk blir harmonisert med markedet. Uansett vil det gjenstå store utfordringer for Tine. Konsernet ryddet internt i kostnader og struktur i 2013 og 2015. Nå må en ny runde til: Driftsmarginen på 6,7 prosent i 2018 vil være spist opp i 2025, ifølge konsernet selv. Da vil halvannen milliard i resultat før skatt være redusert til null.

På drøyt to år skal konsernet kutte 400 årsverk og spare inn en milliard kroner. Det vil ikke være nok: Endring av meieristruktur er allerede varslet. De 34 anleggene vi har i dag vil bli færre.

Det samme vil antallet produkter i butikken. Den bestselgende femdelen av Tines produkter står for hele 80 prosent av verdiskapingen i konsernet. Innovasjon og smale produkter som ikke treffer markedet, betaler ikke for innsatsen. Denne nødvendige erkjennelsen er den samme som Nortura har gjort. Kjøttsamvirket har redusert varelinjene fra 2300 til omlag 1000.

Samvirkene har en fragmentert eierstruktur, der eierne har tildels ulike strukturelle interesser. Dette er krevende å omsette i tydelig og kontant styring i tider der rammebetingelsene endres raskere og mer uforutsigbart. Tine kan likevel ikke unnlate å forsøke.

Oppsummert Tøffe tider 1 Markedspress og politiske prosesser sliter på meierisamvirket. Om få år vil overskuddet være borte. Indre selvstyre 2 Mens politikere og bønder bestemmer seg for hvordan melkeproduksjonen skal tilpasses markedet, må Tine rydde i eget hus. Sats på det trygge 3 Inntjeningen til Tine står ikke i stil med ambisjonene. Ulønnsomme varelinjer må vekk og strukturen tilpasses.