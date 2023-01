Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norsk import av mat er for høy, og den er til dels unødig høy. Vi importerer varer vi ikke bare har produksjon, men overproduksjon av sjøl.

Det er derfor gledelig å se unge og skolefolk i Eigersund i Rogaland reagere på hva de tilbys av grønnsaker på skolen: Gulrøtter fra Portugal til nær 300 kroner kiloen. På skolen som er nabo til landets største grønnsakprodusenter.

– Jeg synes det er skandaløst at de skal pakke dem inn i så mye plast fra Portugal, når man kan få dem fra Jæren, som er nærmest oss, sier Molli Leidland, elev ved Hellvik skole, til NRK.

– Norske grønnsaker er både billige og av fantastisk kvalitet. Det er noe her som er spinngale, sier rektor Svein Høyland.

Matimport kan ha årsaker som det er vanskelig å gjøre noe med, som at vi er forpliktet til å gi importkvoter gjennom WTO.

I "Sand til Sahara"-eksempelet fra Jæren skyldes det et selvskudd fra bondesamvirket Tine. Gulrøttene er nemlig importert til Tines generelt utmerkede Skolelyst-tilbud.

Kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine har sikkert rett i at tre små, utsorterte, nylig plukkede gulrøtter i en 50-grams plastpakke kan importeres og leveres til norske skoler billigere enn hva norskprodusert vare i tilsvarende pakninger kan leveres for.

Det er hele rammen som er feil: Langreist, hypertilpasset mat i plastintensive mikropakninger er rett og slett ikke en bærekraftig varekjede.

Jærens gulrotprodusenter kan etter alle solemerker levere en hel bunt vanlige gulrøtter til elevene, for prisen av tre portugisiske smågulrøtter.

Om elevene spiser to av 10 gulrøtter, spanderer to på en kompis og kaster resten, er det like fullt å foretrekke framfor å importere.

I tillegg er det forstemmende at kommunikasjonsavdelingen i Tine utviser manglende forståelse for hvem de jobber for, og hva det er de er satt til å levere. Tine er ingen vanlig matleverandør.

Ikke bare skolen, men NRK Dagsrevyen har viet berettiget oppmerksomhet til at et bondesamvirke driver import av en vare norske bønder produserer sjøl. Det skulle ikke forundre oss om Tines hodeløse Portugal-eventyr blir tema også internt i Norsk Landbrukssamvirke.

Rektor Svein Høyland i Eigersund oppsummerer den fallhøyden Tine har:

– Jeg har kjempetro på Tine, og jeg har veldig sansen for samvirkeideen og alt de står for, men her må de ta seg en runde. Jeg mener samfunnsansvaret til Tine ikke er ivaretatt slik som vi forventer av dem.

Det er en presis oppsummering av Tines problem.