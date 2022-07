Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Torsken er ikke den eneste arten som sliter med leveforholdene i Oslofjorden. Et blikk på norgeskartet er nok til å forstå at den lange, smale fjorden er hardt prøvet. To millioner av oss bor ved den.

Veas renseanlegg i Asker kommune tar hånd om kloakken fra 820.000 innbyggere. Det sparer fjorden for 2140 tonn nitrogen og 314 tonn fosfor. Men fortsatt går storparten av kloakken fra befolkningen rundt Oslofjorden rett i sjøen, særlig i ytre fjord.

Jordbruket bidrar også med næringsstoffer som bidrar til dårligere vanntilstand, gjennom avrenning til bekker og vassdrag som renner ut i fjorden. Dette er særlig et problem i den ytre delen av fjorden, der 43 prosent av tilførselen av biotilgjengelig nitrogen anslås å komme fra jordbruket.

Forurensningen fra jordbruket skjer i form av næringsstoffer som nitrogen og fosfor, og som jordavrenning som blir til sedimenter i fjorden.

Dette er ikke jordbruket tjent med. Bøndene betaler dyrt for de næringsstoffene de tilfører jorda i form av mineralgjødsel. Det er derfor i bøndenes interesse å redusere avrenningen så mye som mulig.

Både nærings- og jordavrenning kan begrenses gjennom å la være å høstpløye åker og eng. Miljødirektoratet holder fram redusert jordbearbeiding om høsten som det viktigste tiltaket.

Da er det viktig å huske på at arealenes yteevne går ned, mens soppforekomsten øker, når åkeren får ligge til våren.

Et mindre forurensende jordbruk er avhengig av å ha tilgang på plantevernmidler som bidrar til å redusere behovet for jordbearbeiding.

Enkelte mener vi må vurdere å redusere matkornproduksjonen på Østlandet, siden slik produksjon krever ekstra nitrogengjødsling. En slik smal sektortenkning vil vi advare mot.

Les også: Bekymret for Oslofjorden ved økt produksjon av matkorn

Redusert sjølforsyning fører bare til økt matimport og -sårbarhet, og økt import av korn fra land som gjerne har vel så store avrenningsproblemer som Norge.

Handlingsplanen for Oslofjorden beskriver avløpene fra befolkningen som den viktigste forurensningskilden til fjorden. Myndighetene må ta innover seg at vassdragene som sokner til fjorden går gjennom viktige områder for matproduksjon og sjølforsyning.