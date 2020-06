Tilstrekkelig avklaring

Mordet på statsminister Olof Palme (S) i sentrum av Stockholm 28. februar 1986 har ligget som en skygge over svensk politikk og samfunnsliv siden. Det var med betydelig forhåpning at svenskene fulgte påtalemyndighetens oppsummering av saken denne uka.

Til tross for en voldsom ressursbruk og oppmerksomhet i månedene og årene etter drapet klarte ikke politi og påtalemyndighet å få noen rettskraftig dømt for drapet. Christer Petterson ble dømt, men frikjent i høyere rett. Begjæringer om gjenopptakelse nådde heller ikke fram.

Nå peker påtalemyndigheten på den såkalte Skandiamannen. Stig Engström forlot beviselig sin arbeidsplass like ved åstedet et par minutter før drapet. Engström sto tidlig fram som øyenvitne, og forklarte seg utførlig for politiet, men kom med opplysninger som i ettertid har vist seg å være falske.

Den til tider ensidig svake etterforskningen av drapet burde fanget opp Engström tidligere. Samtidig mener svenske jurister at mens Engström burde vært tiltalt, finnes det få, om noen tekniske bevis som ville holdt til en domfellelse.

Det er uansett hypotetisk. Stig Engström døde i 2000.

Attentatet i Sverige kan, hva angår betydning for samfunnet, sammenlignes med den høyreekstreme terroren i Oslo og på Utøya i 2011. I oppgjøret med terroren hadde vi alltid en gjerningsmann med et klart motiv å forholde oss til. Det har ikke svenskene hatt. Attentatmannen eller -mennene har vært ansiktsløse, og beveggrunnene deres har vært ukjent.

Det har ikke vært mulig for svenskene å ta noe oppgjør verken med personer, organisasjoner, grupperinger eller holdninger, verken i inn- eller utland.

Mye av dette ligger fremdeles i historiens mørke. Men nå kan man iallfall forholde seg til en sannsynlig gjerningsmann.

– Jeg anser at vi har kommet så langt man kan. Det dreier seg om Stig Engström, sier etterforskningsleder Christer Petersson.

Tidligere justisminister Thomas Bodström sier til SVT at dersom myndighetene hadde utredet Palme-mordet på samme måte som man gjorde etter Anna Lindhs død (utenriksministeren ble knivstukket i 2003), hadde man "definitivt løst dette ganske enkelt."

Bodström påpeker at saken ikke kan avsluttes i retten, men i svenskenes bevissthet.

– Vi får akseptere at dette er et sluttpunkt for en 34 år lang utredning.

– Håpet er nå at sårene kan få gro, oppsummerer statsminister Stefan Löfven (S). Olof Palmes etterlatte uttrykker tillit til etterforskningsledelsens konklusjoner, og mener at etterforskningen nå kan legges ned. Det øker sjansen for at Löfvens håp kan bli oppfylt.