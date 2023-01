Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Både Ap og Sp gikk til valg på en tillitsreform i offentlig sektor. Nå skal den gjennomføres.

Hva handler så denne tillitsreformen om? Ifølge Ap/Sp-regjeringa, så handler det ikke om "en tradisjonell reform som er styrt fra toppen. Forventningene skal komme fra toppen, mens løsningene skal komme nedenfra".

Målet med reformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. "For å få dette til må vi jobbe mer med å øke tilliten innad i offentlig sektor, blant annet med å detaljstyre mindre og ved å øke handlingsrommet for de som jobber i førstelinjen", kan vi lese på Kommunal- og distriktsdepartementets sider.

Vi kan knapt smykke oss med at vi har en velferdsstat, dersom ikke helsevesenet, eldreomsorgen og Nav yter gode tjenester til innbyggerne. Det er liten tvil om at det er skrikende behov for bedre tjenester fra både helsevesen, i eldreomsorgen og fra Nav.

Når vi av ulike årsaker kommer i sårbare situasjoner, er det Nav som skal yte oss trygghet og velferd. Nav har ikke rom for uskjønnsomhet og vilkårlighet. Det betyr at det kreves gode fagfolk i etaten.

Regjeringas gode intensjon om at løsningene som skal styrke tjenestene og velferden skal komme fra førstelinja, må også bygge på at det er nok kvalifiserte fagfolk i Nav.

Derfor høres Fellesorganisasjonens forslag om å undersøke hvor mange faglærte sosialarbeidere som faktisk jobber i Nav, svært fornuftig ut. Fellesorganisasjonen (FO) organiserer blant andre sosialarbeidere, sosionomer og velferdsvitere, og har totalt rundt 33 000 medlemmer.

FO-leder Mimmi Kvisvik sier til Klassekampen at årsaken til at forslaget fremmes, er at "vi ser at Nav ikke har en klar bevissthet rundt hvilken kompetanse som trengs for å løse sitt samfunnsoppdrag". Det er lite betryggende.

Kvisvik mener at Nav lykkes med en del, men at det ikke er noen tvil om at det er behov for "en vektlegging av det sosialfaglige arbeidet". Det vil være i tåd med intensjonen i tillitsreformen å lytte til sosialarbeiderne i FO, og sette i gang en kartlegging.

Kunnskap om utgangspunktet, ikke minst om hva som er utilstrekkelig eller feil, er avgjørende for å komme i mål.

Derfor er det både overraskende og skuffende at fungerende arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Ole Morten Punther, er så avvisende til forslaget fra FO. "Vi har relativt god oversikt over kompetansen til våre medarbeidere da vi har hatt flere gjennomganger av kompetansebehovene de senere årene," sier Nav-direktøren.

"Relativt god oversikt" er neppe nok, med tanke på de utfordringene Nav står overfor. Nav-ledelsen bør være noe mer lyttende overfor representanter for førstelinja. Kanskje kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) bør sette Nav-ledelsen noe grundigere inn i intensjonene med tillitsreformen?