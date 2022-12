Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

3,5 prosents oppslutning. Det er den knallharde dommen over Senterpartiet, i en ny meningsmåling gjort av Opinion for Altinget og ABC Nyheter.

Kontrasten kunne neppe vært større for partileder Trygve Slagsvold Vedum: For et år siden hadde han rundt 20 prosent av velgerne på sin side. Kræsjlandingen i regjering er nærmest total.

Tilliten er brutt. Det viser også en landsdekkende spørreundersøkelse Norstat har gjennomført, på vegne av Utsyn – Forum for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, med støtte fra LO Stat.

Her svarer hele 45 prosent at de har liten eller ingen tillit til at politikerne «håndterer den eller de sakene som bekymrer deg mest i dag». Det må tas på det største alvor.

Tilliten er limet i den norske samfunnsmodellen. Mellom mennesker og mellom innbyggere og myndigheter. Tilliten er den grunnmuren som gjør at vi opplever det som verdifullt og viktig å delta i demokratiet, opplever at det gjør en forskjell om vi bruker stemmeretten eller ikke.

– Vi vet at det nettopp er økende ulikheter og sosial nød som i størst grad har kraft til å utfordre tillitsnivået og i verste fall den politiske stabiliteten, sa Hedda Langemyr, daglig leder i Utsyn under LO Stats Kartellkonferanse.

Det kan forklare mye om den standingen Støre-regjeringa har blant velgerne akkurat nå, når vanlige folk opplever økonomiske utfordringer og utrygghet.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet må merke seg at levekår og sosiale forskjeller spiller en sentral rolle. Tilliten er lavest blant grupper og deler av samfunnet som opplever at de faller utenfor, enten det er økonomisk eller geografisk.

Folk som bor på små steder, langt unna byer og i Nord-Norge har jevnt over lavere tillit til myndighetene. Det er nettopp essensen i det distriktsopprøret som brakte Senterpartiet oppover på målingene i opposisjon, og inn i regjering ved stortingsvalget i fjor.

Den gangen var Sps fanesak nettopp å sørge for at distriktene ikke skulle «stå igjen på perrongen». Valgløftene handlet om å utjevne geografiske forskjeller, opprettholde velferdstilbud, tjenester og aktive distrikter gjennom bosetting over hele landet.

Vedum overbeviste distriktene om at de skulle bli lyttet til, ikke overkjøres. Så har også flere lovnader blitt oppfylt, som ferjepriser, polititjenestesteder, barnehage og sfo. Uten at den gjengse velger føler at Sp og Ap i tilstrekkelig grad sørger for befolkningens trygghet.

Bare seks prosent i Utsyns undersøkelse svarer at de har høy tillit til at politikerne håndterer sakene de bekymrer seg for. Med kommunevalg om ti måneder, begynner det å haste for regjeringspartiene. Før de kan håpe å beholde de rundt 380 ordførerne de har i dag, må de vinne tilbake velgernes tro på politikken.