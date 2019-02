Tillit er en skjør plante: Den tar tid å dyrke frem, men brytes raskt ned. I partifloraen forsøker man seg nå med hurtig gjenoppliving. Det er ingen god idé.

De fallerte metoo-aktørene Ulf Leirstein (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) har ledet hvert sitt fylkesårsmøte. Trond Giske (Ap) ble nær valgt til fylkesledelsen i Trøndelag forrige uke.

Tonning Riise mistet alle tillitsverv i partiet etter å ha vært for nærgående med jenter i partisammenheng. I Hedmark Høyre snakker flere lokallag med Klassekampen om hva som kan skje ved stortingsnominasjonen neste år.

Per Olav Hansen i Stange åpner for å renominere Tonning Riise. Leder i Trysil Høyre, Morten Olesen Lutnæs, sier Riise må opparbeide seg ny tillit først.

Også i Trøndelag Ap er meningene delte. Oppdalsordfører Kirsti Welander har full tillit til Trond Giske. Orkland Aps Trude Cathrine Gulbrandsen mener Giske må jobbe "enda hardere" med på å bygge ny tillit.

Det ville vært vel så interessant å høre hva partiene mener om medlemmene som ble utsatt for aktørene. Hvilken tillit nyter de i partiet? Har de noen aktive støttespillere på veien mot makt?

Metoo-aktørene forutsettes å ha en slags rett til å komme tilbake til gamle høyder. Det har de ikke. De har en mulighet til å gjenvinne tillit før neste nominasjon. Tillit gjenvinnes ikke av tidsbruk.

Den reaksjonære siden av debatten snakker gjerne om at aktørene er straffet nok. Til det er å si at fravær av tillitsverv ikke er noen straff, men fravær av tillit. Fallerte politikere er ikke bak murene i et fengsel for de få. De står utenfor tillitssfæren i politikken, på lik linje med folk flest.

Oppryddingsfasen etter metoo har gitt et tilbakeslag. Krav om bot og bedring hos dem som har brutt intimsoner, partiregler og folkeskikk, angripes som ny-puritanisme. Aps Kirsti Welander beklager at "stortingspolitikere ikke skal kunne gå ut på en lørdagskveld."

Heldigvis forstår mange, både i Ap og andre partier, at saken ikke handler om politikeres rett til å gå på byen. Den handler om hva som bygger ny tillit, og hva som ikke gjør det.

Siste omdreining i det politiske metoo er en video spredt på sosiale medier og senere vanlige medier, og en diskusjon om hva den viser.

Sosiale medier står på vidt gap for videoer av falne politikere som udiskutabelt oppfører seg tillitsskapende. Det er bare å begynne å filme og dele.

