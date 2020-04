Tillit krever åpenhet

Tre viktige rapporter skal danne grunnlag for regjeringas beslutninger om hvilke koronatiltak som skal gjelde etter påske. Ett ekspertutvalg vurderer om skoler og barnehager kan åpnes helt eller delvis.

Folkehelseinstituttet (FHI) skal levere en rapport om effekten av koronatiltakene, herunder anslag over virusets reproduksjon nå - sett mot reproduksjonen av viruset før tiltakene ble iverksatt. Det tredje ekspertutvalget skal vurdere de økonomiske konsekvensene av koronatiltakene.

Etter planen skulle rapportene leveres både i går, fredag, og på mandag.

Regjeringa planlegger å offentliggjøre alle de tre rapportene etter at beslutningene om de nye koronatiltakene er tatt og offentliggjort onsdag 8. april. Det er ugreit.

Å styre informasjonen i en sak som angår et helt folk i ei krevende tid, svekker regjeringas tillit når den trenger tilliten som mest.

Det framstår som om Solberg-regjeringa vil styre unna offentlig debatt i forkant av at beslutningene fattes. Det hører ikke demokratiet til. Beslutningsgrunnlaget for mer og mindre inngripende tiltak som berører hele befolkningen, bør offentliggjøres og drøftes før beslutningene fattes. Informasjonen har stor offentlig interesse. Hemmelighold hindrer motforestillinger og nyanser i å komme på bordet, og beslutningsgrunnlaget svekkes.

Statsminister Erna Solberg (H) burde ha lært av prosessen rundt koronaloven, da Stortinget og framstående jurister avverget stortingsbehandling i ekspressfart "om natta", slik professor Eyvind Smith betegnet det. Også de tre aktuelle offentlige korona-rapportene bør fram i dagslys. Rapportene bør offentliggjøres så snart de foreligger.

Jusprofessor Hans Petter Graver understreker overfor VG at koronaloven ikke gir hjemmel for å gjøre unntak fra offentlighetsloven. Offentlige utredninger kan heller ikke regnes som fortrolige råd til en regjering. Offentlighetsloven åpner riktignok for å utsette innsyn, men da er betingelsene at dokumentene gir et direkte misvisende bilde av saken, eller at vesentlige eller offentlige hensyn tilsier det. Disse hensynene skal veies opp mot offentlighetens interesse for informasjon og innsyn.

Informasjonsretten er grunnlovsfestet. Dermed trenger regjeringa særdeles gode begrunnelser for hemmelighold.

Det er også vanskelig å forstå at regjeringa ser seg tjent med hemmelighold så lenge det pågår en nasjonal dugnad. Åpenhet og tverrpolitisk enighet har så langt i dugnaden vært en ubetinget styrke for regjeringa - og for den viktige nasjonale dugnaden for å slå ned koronasmitten i Norge.