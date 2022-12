Tid for å begrense forskjeller, ikke øke dem

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ingen toppledere i statlig eide selskaper skal ha større lønnsutvikling enn de ansatte, målt i kroner og øre, ikke i prosent. Dette prinsippet lanserte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han la fram regjeringens eierskapsmelding i slutten av oktober.

Det nye regimet er en kraftig innstramming for å kontrollere lønnsveksten for ledere i statseide selskaper. Målet er å tette et økende lønnsgap mellom toppledere og vanlige ansatte, og at staten går foran med et godt eksempel.

Dette svarer på Ap/Sp-regjeringens politiske målsettinger. I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil «utøve det statlige eierskapet mer aktivt» og «lage nye retningslinjer for lederlønninger og andre typer godtgjøring for ledere i staten, som bidrar til reduserte lønnsforskjeller».

Moderasjon er et ord som faller i god jord i en tid der klasseskiller, som mange har ment at ikke eksisterer i det norske samfunnet, faktisk kommer til overflaten og blir mer synlig enn på lenge.

Næringsminister Vestres grep er overmodne. Og det er nok å rydde opp i. Før helgen ble det kjent at de åtte topplederne i Statnett har en gjennomsnittslønn på 2,8 millioner kroner. Konsernsjef Hilde Tonne har en årslønn på 5,1 millioner kroner i tillegg til godtgjørelser verdt 185.000 kroner i året, ifølge Aftenposten.

Slike lønnsnivåer kan begrunnes i at offentlig eide selskaper er i hard konkurranse med det private næringslivet om å rekruttere de beste topplederne. Lønnen må være konkurransedyktig og skal motivere kandidater til å velge statlige selskaper.

Men Statnett bygger og forvalter kraftnettet i Norge som et statlig monopol der inntektene blant annet kommer fra nettleie. Det er ikke snakk om et selskap med ordinær forretningsdrift, men mer sammenlignbart med Vinmonopolet. Da er det vanskelig å forsvare at konsernsjeflønnen i Statnett er nær doblet de siste fem årene.

– Det finnes ikke en eneste grunn til at lederen i et statlig selskap skal tjene mer enn statsministeren, sier SVs Lars Haltbrekken. Stortingsrepresentanten kaller slike lederlønninger «gift for samfunnet».

Høyere lønnsvekst for lederne enn gjennomsnittet av de ansatte i organisasjonen, må nå kunne begrunnes særskilt og legges fram på selskapets generalforsamling. Der vil staten vil stemme imot, om begrunnelsen ikke er god nok.

LO har også forventninger: – Det skulle jaggu meg bare mangle at det må være sånn at ledere skal ha den samme lønnsveksten som folk flest, uttalte Peggy Hessen Følsvik til E24 i oktober.

Vestre har vært tydelig på at han vil være en statsråd som utretter ting. Derfor er det mange som følger ekstra godt med når næringsministeren skal feie for statens egne dører.