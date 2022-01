Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Barnemorderen og terroristen som sto bak angrepene på Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya skal i retten igjen. Minstetiden for forvaringsdommen på 21 år, som han ble ilagt i 2012, har gått ut. Da kan spørsmålet om videre opphold i lukket fengsel prøves for retten.

Gamle sår rives opp, for de mange som kjenner på skader og traumer, sorg og savn etter de skjendige ugjerningene i 2011. De fortjener alles medfølelse og forståelse.

Likevel skal vi være glade for at terroristen får benytte seg av det norske rettsvesenet som alle andre. Hver ny opptreden bekrefter for ham selv og verden at han ikke har nådd sitt mål: Å endre den norske samfunnsordenen.

Statsadvokatembetet motsetter seg løslatelse. Ut fra en ny psykiatrisk risikovurdering mener påtalemyndigheten at det fremdeles er fare for at terroristen skal begå ny, alvorlig kriminalitet.

Terroristens soning er statisk og mangler fremdrift, sier hans forsvarer Øystein Storrvik. Det kan meget vel være riktig. Det kan også være at den manglende fremdriften har sin rot i tilsvarende mangel på fremdrift i terroristens sinn, og ikke i mangler ved soningsforholdene.

Jacob Ravndal, forsker på ekstremisme ved Universitetet i Oslo påpeker gledelig nok til NTB at Breivik har skapt en mindre tilhengerskare, og inspirert færre høyreekstreme terrorister, enn andre massedrapsmenn som har gått i hans blodige spor.

Hver nye rettsforhandling kan gi terroristen oppmerksomhet, i media og i de ekstreme miljøene som deler hans tankegods. Aktoratet har på ny bedt om at retten nekter filming av terroristens forklaring.

Ønsket har mye for seg. Argumentene til NTBs visuelle redaktør, Christina Dorthellinger, må likevel veie tungt: Det prinsipielle utgangspunktet må være at allmenheten sikres best mulig innsyn og kontroll med domstolens behandling.

Dorthellinger påpeker at terroristen ikke får en fri talerstol.

– Det er rettens administrator som styrer forklaringen. Det er dessuten et vilkår at opptakene undergis vanlig pressefaglig og presseetisk vurdering før kringkasting, sier NTB-redaktøren.

I møte med den ubeskårne, bramfrie ondskap kan hver og en av oss bli satt ut. Men samfunnssystemet vårt er ikke satt ut av terroristen. Det er vår seier, og den bekreftes i rettsbehandlingen i Skien fengsel denne uka.