Tar fra pensjonister og gir til formuende

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

På forsommeren 2021 utnevnte Solberg-regjeringa et utvalg som skulle gå igjennom det norske skattesystemet, hovedsakelig med sikte på "(...) endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv".

Da Ap/Sp-regjeringa tok over i fjor, ble mandatet utvidet til også å gjelde hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, blant annet ved formuesskattens rolle og endringer som kan gi bedre geografisk fordeling. Mandag presenterte utvalget sine forslag for finansministeren.

Det spørs om kutt i formuesskatten og økt skattetrykk på pensjonistenes skuldre, pluss økt matmoms, for eksempel, var omfordeling finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) så for seg da utvalgsmandatet ble utvidet.

Nå skal forslagene ut på høring, med frist 15. april. "Jeg regner med at det vil komme spennende og krevende høringsinnspill. For det er ingen tvil om at mange av disse forslagene vil skape mye engasjement og debatt", sier Vedum til NTB.

Og finansministeren kan nok føle seg trygg på at Skatteutvalgets forslag om å øke skattetrykket for landets pensjonister, vil skape debatt. Naturlig nok. Også forslaget om å redusere formuesskatten og delvis erstatte den med en ny skatt på arv, vil skape debatt.

Leder av skatteutvalget, Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, sier til NTB at skatten på pensjon må økes for "å demme opp for bølgen som kommer av økte pensjonsutgifter". Torvik understreker at det vil bli "veldig mye mer lønnsomt å jobbe" ved siden av å heve pensjon dersom forslaget blir vedtatt.

Slik gjenbruker Torvik argumenter fra før pensjonsreformens tid. Reformen som har ført til at norske pensjonister i dag klare seg med en pensjon på mellom 45 og 66 prosent av lønn, ifølge LO.

Da folketrygden ble innført under statsminister Per Borten (Sp) i 1967, var det et langsiktig mål å sikre at alle skal ha minst to tredeler (66 prosent) av lønn i pensjon. Det er også fortsatt LOs krav.

Skatteutvalget foreslår altså at skatten på middels og høye pensjonsinntekter økes, slik at "den nærmer seg skatten på lønnsinntekter".

Mange vil innvende at dersom skattetrykket skal "nærme seg skatten på lønnsinntekter", så bør også pensjonen først nærme seg nivået for lønnsinntekt.

Pensjonistene er allerede utsatt for en omfordeling gjennom pensjonsreformen. Og det gamle mantraet om at lavere pensjon skal få seniorer til å "stå i arbeid" lenger, bør nå være utgått på dato.

Utvalget foreslår å ta fra pensjonister fordi de vil prioritere pengene til noe annet. Det handler både om menneskesyn og hva slags velferdsstat vi skal ha. Og det bør også debatten om økt skattetrykk for pensjonister handle om.