Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener Nationen tar feil om jordvern. Bakgrunnen er omtalen av de alarmerende svakheter som er avdekket i de offisielle mål og registreringer av nedbygd matjord.

Målt som kommunenes innrapporterte KOSTRA-tall for vedtatt nedbygging av jord er jordvernmålet nådd - under statsråd Bollestad. Statsråden finner det underlig "hvis Nationen ikke mener denne utviklingen har hatt noen positiv verdi".

Både statsråden og Nationen er nok enig om at bedring i rapporterte tall i en database i regjeringskvartalet har positiv verdi, men at matjord er veldig mye viktigere for å gi folk sitt daglige brød.

SSB har sett på hva som reelt blir nedbygd ute i landet. Og det kommunene rapporterer inn, er ikke på langt nær så mye som faktisk blir bygd ned etter deres vedtak.

Byggeprosjektet som ødelegger matjord i år ble kanskje vedtatt i 2015. Når kommunene i dag rapporterer inn mye lavere omdisponering, vil det bety lavere matjordtap i framtida, skriver Bollestad. Det er ikke opplagt - og det er iallfall ikke sikkert at nedbyggingen synker så mye som kommunene rapporterer.

I takt med at jordvernmålene får større oppmerksomhet, blir lokale utbyggere og deres våpendragere flinkere til å omgå dem. Nationens journalistikk om det tragisk feilplasserte datalagringsprosjektet på Jæren viser hvordan den lokale landbruksmyndigheten er holdt utenom prosessen. Det påhviler Statsforvalteren å vurdere om dette gjør det ferske byggevedtaket ugyldig.

Også her er det rikelig med nedbygd, men også inneklemt, matjord i prosjektet. Sistnevnte skal ifølge utbyggere og kommunale vedtak ikke "bygges ned". Men den agronomiske og økonomiske virkeligheten gjør det ofte ulønnsomt eller umulig å fortsette å dyrke slike teiger. De gror sakte igjen. I offisielle tall i Landbruks- og matdepartementet er de fortsatt "i hevd".

Statsråd Bollestad har fint lite å skamme seg over, målt mot matjordpraksisen til tidligere regjeringer. Men betydningen av matberedskap øker. Matjordveien blir stadig mindre. Og matjordareal per innbygger synker enda mer. Ny kunnskap og endret terreng skjerper kravene til ny politikk.

Statsråden og Nationen er skjønt enig om at det bygges ned og omdisponeres for mye dyrka jord. Vi imøteser en oppdatert jordvernstrategi til våren. De urovekkende mørketallene for ødelagt matjord som er avdekket, kan ikke møtes med henvisning til at et stadig mer irrelevant papirmål er innfridd. De må møtes med flomlys, lupe og eksakt måling av matjordtap FØR byggevedtak.

Og den kan ikke nøye seg å repetere henstillinger til kommunene. "Bør ikke" må erstattes med "kan ikke". Norge må avvise langt flere prosjekt - inkludert bønders fjøs- og låveprosjekt - på matjord.