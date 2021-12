Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det har vakt betydelig oppstyr at den profilerte rovdyrjegeren Halvor Sveen har ledet jaktlaget som i de siste dagene har felt flere ulv i lisensjakta på ulv utenfor ulvesonen.

Sveen fikk i 2011 en betinget dom for å ha skutt en bjørn. Retten la til grunn at Sveen skjøt varselskudd før han skjøt bjørnen som var i nærheten av sauene ved gården hans. Retten delte ikke Sveens oppfatning av at fellingen var lovlig nødverge.

Sveen har sonet sin straff, og skal dermed heller ikke være diskvalifisert fra å delta i eller lede lovlig ulvejakt.

Mange har også latt seg provosere over at statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet oppsøkte Østerdalen med pressen på slep, og observerte ulvejakta i praksis. Statssekretæren stilte opp på bilde med jaktlederen og en av de skutte ulvene tidlig i desember.

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er Øren Heens rovdyrpolitiske motstander. Likevel vil han ikke kritisere Sp-statssekretærens tur til Østerdalen. Det er ikke rart.

I 2018 dro Elvestuen selv ut i Østerdalen og lot seg avbilde på potensielt provoserende vis, i forbindelse med et annet forvaltningsoppdrag.

I juni 2018 sjekket Statens Naturoppsyn en ulveyngling. Bildene av en smilende Elvestuen med en ulvevalp provoserte folk i ulvedistriktene og i utmarksnæringene. Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) kritiserte Elvestuen for stuntet.

Vi er enig med Elvestuen, som ikke benytter den ferske mediesaken med Sps statssekretær og død ulv til å returnere kritikken.

– Lisensfelling er en sentral del av forvaltningen, å legge ut bildet er et valg de gjør, sier Elvestuen til Dagbladet.

Folk flest her i landet står fjernt fra praktisk naturforvaltning i det daglige. Hvis det er en ting politikere bør gjøre, er det å fronte sin politikk – og vise i praksis hva lovlig forvaltning av store rovdyr betyr: Merking, telling og overvåking – men også uttak av overtallige rovdyr og skadedyr. Og ikke minst de mange døde og skadde beitedyr som finnes i rovdyrenes spor.

Ulvevalper og lam er søte. Skutte ulver – og de lammene de rev i hjel – er blodige. Det bør vi tåle å se. Det er vår politikk.