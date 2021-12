Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Hva tenkte de, de hardt prøvede sykepleierne - ikke minst intensivsykepleierne - da Camilla Stoltenberg varslet en stor omikron-smittebølge senere i vinter? Samtidig som sykepleierne ved norske sykehus står midt i en smittebølge? Smitten er allerede relativt høy, og mange er innlagt.

I rapporten som ble kjent rett før jul, presenterer Folkehelseinstituttet (FHI) to mulige scenarioer for spredning av omikronvarianten. Det optimistiske scenarioet: Dersom omikron får en spredningstakt som svarer til en fordobling på fire dager, antar FHI at utbruddet kan holdes under kontroll.

Det vil si, dersom smittetiltakene reduserer smitteraten med 40 prosent eller mer. Det anslås rundt en million smittede nordmenn før sommeren.

Det pessimistiske scenarioet: Dersom omikron sprer seg med en raskere doblingstid (2,4 dager), viser modellene at mer enn tre millioner av oss kan bli smittet før februar, over halvparten av alle nordmen.

Det kan medføre mellom 30 og 40.000 sykehusinnleggelser, med en topp på 1000 nye daglige innleggelser, viser rapporten.

Annonse

FHI-direktør Camilla Stoltenberg understreker at scenarioene ikke nødvendigvis vil korrespondere med norsk virkelighet. Uansett kan rapporten få hvem som helst til å sette kaffen i halsen. Men tankene går først og fremst til førstelinja, til leger og sykepleiere ved sykehusene våre.

Vi husker intensivsykepleier Mona Bjerkland ved Akershus universitetssykehus (Ahus), da NRK spurte henne om om arbeidssituasjonen. Hun prøvde å svare, men brast i gråt. "Vi ser ingen ende på det. Situasjonen er varslet, men det skjer ingenting ", sa Bjerkland.

Vi har som kjent altfor få intensivsykepleiere her til lands. De som nå må ta enda en kraftig støyt, har stått i førsterekka mot covid i nær to år. Det har ikke vært pauser. I perioder med lavere smittetrykk, har det vært fullt trykk fra andre pasientgrupper. Og de svenske sykepleierne som tok sårt tiltrengte ekstravakter, uteblir under koronaen.

Flere av Bjerklands kollegaer har sluttet. De klarer, naturlig nok, ikke arbeidspresset lenger. Da NRK besøkte Ahus før jul hadde sykehuset tatt imot rundt 1700 covid-pasienter, mange av dem med alvorlige komplikasjoner.

"For hver bølge som kommer, blir det mer krevende å mobilisere", sier intensivsykepleier Bjerkland. Det har vi full forståelse for.

Avdelingsleder Else-Marie Ringvold ved Ahus understreker at det har vært utdannet for få intensivsykepleiere over lang tid. Andre ledere og intensivsykepleiere har påpekt det samme siden koronaen rammet i mars 2020.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) oppretter fem hundre nye studieplasser for sykepleiere til høsten. Det er bra, men er det tilstrekkelig? Og hvor lenge kan intensivsykepleierne våre tåle koronapresset?