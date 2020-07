Takk til Søndre Land

Investor Christen Sveaas ville sikre seg en større skogeiendom, la 18 millioner kroner på bordet og kjøpte Viker gård i Søndre Land i desember 2018, og bekreftet i Nationen at han ikke ville bosette seg på gården. Da Sveaas søkte konsesjon, kunne han ikke redegjøre for hvordan han skulle innfri konsesjonskravene.

Deretter la Sveaas en plan på bordet, som han av en eller annen grunn trodde ville gi ham konsesjon. Planen gikk ut på å splitte opp gården ved å selge unna tunet og jorda, rundt 400 mål jord, mens skogen, 8559 mål, skulle plasseres hos aksjeselskapet Kistefos Træsliberi, som Christen Sveaas har nær 90 prosent av aksjene i. I 2018 eide selskapet 166.000 dekar skog i seks kommuner i Randsfjord-regionen.

Investorens plan var et grelt, men tydelig eksempel på hva regelverket skal forhindre.

Gåten er hvordan Sveaas kunne tro at Søndre Land ville gi ham konsesjon på et slikt grunnlag. Om Christen Sveaas selv ikke var innforstått med regelverket som skal sikre mest mulig robuste bruk og norsk landbruksproduksjon, burde advokaten hans være det.

Annonse

Solberg-regjeringa har dessverre fjernet priskontrollen på rene skogeiendommer, og åpnet for at investorer som Sveaas kan sikre seg flere skogeiendommer – foran nesa på lokale bønder og skogeiere som er avhengig av at skogen forrenter seg. De kan naturlig nok ikke betale like mye. Utviklingen går i den retningen, til tross for at det fortsatt er konsesjonskrav knyttet til kjøp av skog, blant annet krav om at kjøperen skal ha lokal tilknytning. Dette kravet tolkes til tider så utvidet, at det i enkelte kommuner ikke bare undergraver, men begraver hele kravet.

Desto viktigere er det at resten av konsesjonsregelverket overholdes.

Dersom en kommune skulle gå med på å splitte opp en jordbrukseiendom som består av både jord og skog, kan det raskt skape presedens. Dermed undergraves regelverket ytterligere og kombinasjonsbrukene svekkes dramatisk. I ytterste konsekvens vil eierskapet til norsk skog bli kraftig sentralisert, og havne på de aller rikestes hender.

Søndre Land har forvaltet det regelverket som utgjør konsesjonsordningen på forbilledlig vis. Formannskapet avslo søknaden fra Sveaas om fradeling av skog, med grunnlag i jordlovens paragraf 12. Sveaas klaget, men Søndre Land kommune lot seg ikke rikke. Sveaas klaget til Fylkesmannen, som ikke tar klagen til følge.

Det skulle også bare mangle. Fylkesmannens beslutning er ikke overraskende ut fra gjeldende regelverk og formålet med den norske konsesjonsordningen. Samtidig kan nok både Christen Sveaas og andre skoginvestorer trenge å bli minnet om at regelverket gjelder for både Jørgen hattemaker og kong Salomo.