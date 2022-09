Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Denne uka kom nye, offisielle opplagstall fra Mediebedriftene og Kantar. Tallene viser at opplagsveksten avtar for norske aviser sett under ett. Men nisjeaviser og næringsaviser øker, noen av dem riktig mye.

Dagens Næringsliv og Finansavisen er blant dem som vokser aller mest. DN har rundet svimlende 100.000 abonnenter og puster Dagbladet i nakken som landets tredje største avis.

Aller øverst, i en klasse for seg, troner VG og Aftenposten. Men også Finansavisen vokser kraftig, og har nå 31.400 abonnenter, skriver bransjenettstedet Medier24.

Distriktenes næringsavis - Nationen - vokser også. Det er vi glade for! Vi har lagt på oss 2,8 prosent og har nå 18.265 abonnenter. Vi må tilbake til årtusenskiftet for å finne samme nivå.

Opplagsvekst viser at leserne ikke bare leser det de får, men liker det så godt at de er villige til å betale for det. Det vil si; DN-leserne liker det de får så godt at de får sjefen sin til å betale. Dét er en posisjon Nationen gjerne skulle vært i.

Matpriser, strømpriser og renteoppgang er deler av forklaringen sjefredaktør Janne Johannessen i Dagens Næringsliv gir til bransjenettstedet Medier 24 når hun forklarer framgangen. "Mange trenger DN for å navigere i en uoversiktlig og dramatisk virkelighet", sier Johannessen.

Nationen forteller om årsakene til prisveksten på mat. Vi skriver om verdikjeden for mat og om penger som blir borte på veien fra jord til bord. Vi forteller om grøderik jord som blir lagt under asfalt og om konsekvensene av tørke eller flom for det viktigste for oss alle, nemlig mat. For, som oljefondssjef Nicolai Tangen konstaterer: "Et oljefond i en ødelagt verden er ikke verdt noe."

Hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av, er store spørsmål i vår tid. Nationen skriver om jorda vi dyrker og skogen og havene vi høster av. Vi skriver om grunnlaget for arbeid og bosetting i hele dette langstrakte landet. Vi skriver om levedyktige bygder, som legger rammer for gode liv og et livskraftig næringsliv.

Vi er ubeskjedne nok til å mene at leserne av Dagens Næringsliv og Finansavisen kan trenge et tilskudd i kosten. En skikkelig dose jern, protein og kalsium - og kanskje en perlende sider på toppen. På nationen.no finner de dette - og mer.

Politikk og økonomi - rammebetingelsene for norsk næringsliv - skriver vi mye om. På mobil, nett og brett finner du tekster som kan gjøre deg litt klokere på norske motkulturer. Og heftig debatt om Europa.

Vi jobber knallhardt for å presentere journalistikken på nye måter. Vi har pusset pelsen på vårt tilbud på mobil, slik at du som leser raskere skal finne innholdet du er interessert i.

Vi håper at enda flere finner veien til nationen.no og vil betale for journalistikken. Da kan vi ansette flere journalister og tilby enda mer journalistikk om hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av.

Til deg som leser oss: Takk! Til deg som vurderer det: Velkommen!