Taiwan frykter samme skjebne som Ukraina

USAs Nancy Pelosi besøkte denne uka Taiwan. Den amerikanske politikeren er speaker i Representantenes hus, rollen tilsvarer vår stortingspresident. Besøket ble holdt hemmelig nær sagt til hun sto på taiwansk jord.

«Besøket sender en beskjed om at USA vil stå opp for demokratier rundt i verden», sa Pelosi. Reisen kommer idet Russlands angrepskrig i Ukraina går inn i sin sjette måned.

USAs president skal ikke ha vært begeistret for Pelosis reise. «Forholdet mellom USA og Kina har ikke vært så tilspisset siden 1996», sier Kina-ekspert og makroanalytiker Kelly Chen til E24.

Kina har styrket seg kraftig de siste 20 årene, økonomisk og militært. «Det pågår en maktforskyvning vi aldri har sett maken til, som vi knapt nok klarer å ta inn over oss», sa Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier, på Samfunnssikkerhetskonferansen i juni i år. Hør bare her:

For 20 år siden hadde USA 20 ganger forsvarsbudsjettet til Kina og 15 ganger høyere bruttonasjonalprodukt. I dag utgjør Kinas BNP 75 prosent av USAs og kineserne har fem ganger så stort forsvarsbudsjett som Russland.

120 land har Kina som viktigste handelspartner. En eventuell krig vil utløse sanksjoner, slik Russland nå møter etter angrepet på Ukraina. Men Kina har ti ganger større økonomi enn Russland og er mye vanskeligere å ramme, påpeker Tunsjø.

Også Norge vil bli rammet av en eventuell skarp konflikt mellom USA og Kina. Kina kan ta ut satelitter og drive cyberkrigføring, som kan ramme USAs allierte. Enda viktigere er kanskje Norges geopolitiske posisjon.

Om USAs oppmerksomhet og interesse er i Asia, kan det bli ensomt å være russisk nabo i nord. «Vi må tenke nytt om totalforsvar», var Tunsjøs konklusjon, riktignok før NATO-søknadene fra Sverige og Finland.

Kinesiske kampfly tok til vingene før Pelosis besøk og Kina varsler skarp militærøvelse i farvannet rundt Taiwan. De militære reaksjonene er ikke overraskende. Kina ser på Taiwan som en «uatskillelig del av Kina» og fordømmer alle skritt mot en mer selvstendig status.

Taiwan er et demokrati med 23,5 millioner innbyggere. En stadig sterkere opinion ønsker at Taiwan skal løsrive seg fra Kina. Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Den uavklarte statusen til tross; Taiwan er en elektronisk stormakt og produserer databrikker hele verden er avhengig av. Det norske oljefondet er blant investorene, skriver Dag og Tid.

Det er ingen ting som tyder på et nærstående kinesisk angrep på Taiwan. Men det er trolig bare et spørsmål om tid, sier forsker Dr. Liang-Chih Evans Chen ved Institute for National Defense and Security Research: «Invasjonen vil koma, sjølv om det er vanskeleg å seie kor lenge han blir utsett. Det kan dreie seg om tre, fem eller fleire år fram i tid».