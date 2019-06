Ta tilbake Nordkapp

20. juni skal kommunestyret i Nordkapp kommune vedta reguleringsplan for Nordkapp-halvøya, inkludert stridens kjerne: Nordkapp-platået. Det store spørsmålet for lokalpolitikerne er om Nordkapp-platået skal omgjøres til offentlig regulert område, helt eller delvis, eller om området fortsatt skal være regulert for private formål.

Grunneier er Finnmarkseiendommen (FeFo), som forvalter 95 prosent av landområdene i Finnmark. Tidligere har politisk ledelse i Nordkapp kommune ønsket å legge platået delvis under offentlig regulering, mens grunneier FeFo fortsatt vil leie ut til Rica Eiendom.

Allemannsretten står sterkt i Norge. Den sikrer at alle har tilgang til norsk natur, at ikke naturens severdigheter kan privatiseres og gjøres mindre tilgjengelig for allmennheten. Det påligger grunneiere og forvaltere et stort ansvar i å sikre allmennhetens tilgang til våre naturområder.

Oppsummert Allemannsretten 1 Lov om allemannsrett sikrer alle lov til å oppholde seg i utmarka i Norge. Ikke Nordkapp 2 De siste 90 årene har derimot Nordkapp-platået vært privatisert. Siden 1980-tallet har Rica leid platået, og i dag koster det minimum 180 kroner for en voksen å passere bommen. Offentlig styring 3 Retten for allmennheten til å besøke Nordkapp-platået må sikres. Da trengs en offentlig styring av området.

Diskusjonen om Nordkapp-platåets fremtid har tatt opp i seg mange interessante, prinsipielle problemstillinger. Forholdet mellom kommune (Nordkapp) og grunneier (FeFo), og at de samme personene er representert begge steder, en privat leieaktørs monopolrettigheter til å utvikle et område, innskrenkninger i allemannsretten og hvordan lokalpolitikk kan utformes på bakrommene.

Arbeiderpartiet lokalt, som også styrer kommunen, ønsket tidlig i prosessen å regulere området for offentlig kontroll, men har de siste månedene snudd. Ifølge en større sak i Klassekampen tidligere i juni har det vært møter på "bakrommet" med Rica Eiendom og driver Scandic. Scandic skal ha "truet" med å ta kommunen for retten om området blir regulert til offentlige formål. I tillegg er det nå lovet fem millioner kroner i et lokal utviklingsfond, som forsøksvis skal bøte på manglende økonomisk utviklingsmessig utbytte lokalt.

I dag har Rica Eiendom monopol på kommersiell drift på Nordkapp-platået. Det har selskapet gjennom en festekontrakt inngått med grunneier Fefo, og som gir FeFo festeinntekter på i underkant av 67.000 kroner per år. Rica Eiendom har i sin tur leid ut til Scandic, for en ukjent sum.

Hurtigruten, som årlig bringer titusenvis av cruiseturister til Nordkapp-platået, har varslet at de vil bringe saken inn for Esa-domstolen om ikke området blir åpnet for flere kommersielle aktører. Selskapet ønsker også å bygge overnattingsmuligheter og opplevelsessenter på platået.

Det er ikke unaturlig at turister betaler for tjenester, som opparbeidede og gode parkeringsmuligheter og tilgang til toaletter. Men slik prisgaloppen har utviklet seg, hører det ikke hjemme at det skal koste minimum 180 kroner for å trekke frisk luft på Nordkapp.