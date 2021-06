Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

We The People. Slik innledes den amerikanske grunnloven. "We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."

Post-Trump-USA er ikke noe mål for Norge eller det norske offentlige ordskiftet. Men her i landet, som der, er retten til å kunne ytre seg fritt slått fast i Grunnloven.

Les også: Når debatten knebles

Din rett til å ytre deg fritt bør imidlertid ikke brukes på en slik måte at det innskrenker ytringsrommet til din meningsmotstander. I forrige uke var det betydelig oppmerksomhet om og fordømmelse av hetsen mot MDG-politiker Lan Marie Berg. Hun er dessverre ikke alene.

Hatprat rammer kvinner mer enn menn, yngre mer enn eldre. Det rammer funksjonshemmede oftere enn funksjonsfriske, skeive oftere enn heterofile, og minoriteter mer enn majoritetsbefolkningen. I forrige uke politianmeldte sametingsrepresentant Runar Myrnes Balto (NSR) en person som omtalte samer som kreftsvulst og truet med å skyte dem.

Politiet kan ikke løse alt. Ytringsfriheten, men også ytringsfrihetens grenser, gjelder overalt, også på nett. Jurist og spesialrådgiver i menneskerettigheter Anine Kierulf påpeker at "hvis vi tenker oss kjipe ytringer på en skala fra 1 til 10, så er det i høyden de fra 7–8 og oppover som er straffbare."

Annonse

Ikke-straffbare ytringer kan også være ille. Disse ytringene er det bare vi – folket – som kan motvirke, påpeker Kierulf. Ved ikke å fremsette slike ytringer, ikke heie dem fram, ta til motmæle og støtte dem som blir rammet av dem.

I Nationen vet vi ett og annet om hva som fyrer av debattene i våre spalter. Klimaspørsmål. Rovdyr. Dyrevelferd. Noen ganger blir temperaturen for høy.

Vi vil ikke vike unna disse temaene, verken i Nationens journalistikk eller debattspalter. Vi vil gjøre vårt ytterste for å røkte debattene. Men en god offentlig samtale må bygges nedenfra, hver dag.

Vi trenger dere leseres hjelp for at ikke kontroversielle, upopulære, lettangripelige, lettutdritelige stemmer – fra alle leire – hetses ut til de ikke orker mer, og blir borte. Bare slik kan flest mulig stemmer brytes mot hverandre til enhver tid.

Målet må være at vi alle blir litt flinkere til å være saklig uenige. Til å tenke gjennom egne standpunkt. Kanskje lære mer.

Et trygt ordskifte er alles ansvar. Så enkelt er det. Og så vanskelig.