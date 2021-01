Ta ladegrep nå!

Folk på bygda går mot strømmen. I en fersk undersøkelse Sentio har gjort for Nationen, svarer 40 prosent på bygda at diesel er førstevalget neste gang de skal kjøpe bil.

Det er en kraftig økning fra de 24 prosentene som hadde samme planer for bare to år siden. Mens den norske bilparken samlet sett blir stadig mer elektrisk, styrker altså dieselbilen seg på bygda.

Det er ikke så rart. Kristen Brendhaugen i Sør-Fron sier det slik: "Vi bor oppe i lia med ganske bratt gardsveg og trenger et trygt fremkomstmiddel." Dessuten trenger 76-åringen tilhengerfeste og motorkraft til å kunne frakte ved med tilhenger.

En elbil med disse egenskapene vil fortsatt være mye dyrere i innkjøp enn en dieselbil. Andre elbil-fordeler, som gratis eller billig passering i bomringer og kjøring i kollektivfelt, er lite relevante på bygda.

Byfolk kjøper ikke elbil fordi de er bedre enn andre. De kjøper det fordi det lønner seg og er praktisk i byen. På samme måte kjøper folk på bygda ikke dieselbil fordi de er dumme, men fordi det lønner seg og er praktisk.

I 2025 skal det etter planen kun selges nullutslippsbiler i Norge, både person- og varebiler. Dagens 340.000 elbiler vil da bli over en million elbiler. Hvis politikerne vil at disse skal rulle på veiene i hele landet, må det være mulig å få "fylt opp tanken".

Ifølge NAF (Norges Automobilforbund) var det i 2019 underkapasitet på ladestasjoner, og siden har det bare blitt verre. Det er ikke så vanskelig å forstå, når en hører regjeringspartienes utsendte, tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i NRKs Dagsnytt 18 lille julaften.

Det er nemlig INGEN som er mer foroverlent enn denne regjeringen, skal vi tro Elvestuen. "Etter hvert vil det bli et veldig godt marked. De fleste steder i Norge vil dette fungere fint, det er et dynamisk marked", ifølge Elvestuen.

Riktignok henger Finnmark, Troms, nord i Nordland og Namdalen noe etter, men i hoveddelen av landet er det god dekning, mener Elvestuen. Mon det.

1000 nye hurtigladere må bygges hvert år fram mot 2025, ifølge elbilforeningen. Så sent som i november kunne Nationen melde at hele 97 norske kommuner fortsatt står uten en eneste én.

Ingen på myndighetssiden har regnet på ladebehovene eller kapasitetsøkningen som trengs av strømnettet, ifølge elbilforeningen. Kraftkjempen Fortum, som også bygger ut ladestasjoner, har sagt til Nettavisen at det i store deler av Norge er et rent tapsprosjekt å bygge ladestasjoner.

Med utsøkt arroganse slår Elvestuen like fullt fast at til dette trenger vi ikke politikk, dette ordner markedet. Til det er det å si: Politikere som ikke forstår at infrastruktur over hele landet krever politikk, er kanskje ikke politikere for hele landet?