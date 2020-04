Ta fiskeripolitikken på alvor

Stortingsmelding nummer 32 (2018-2019), fiskerimeldingen «Et kvotesystem for økt verdiskapning», er til behandling i Stortingets næringskomité.

Stortingsbehandlingen er foreløpig satt til 7. mai, og resultatet kan bli avgjørende for bosettingen langs kysten av Nord-Norge.

Samtidig er Riksrevisjonen i ferd med å avslutte sitt arbeid med rapporten om gjennomgangen av fiskeripolitikkens konsekvenser, "Kvotesystemet i kyst- og havfisket".

Rapporten offentliggjøres 28. april klokka 11.30

Riksrevisjonen har varslet gjennomgang av blant annet hvordan kvotesystemet fungerer, og hvordan det er endret i perioden 2004 til 2018.

Myndighetenes forvaltning av adgangen til kyst- og havfisket, en gjennomgang av kvoter, flåtestruktur og eierskap til fartøy, er undersøkt.

Riksrevisjonen har gått inn i hvordan endringer i kvotesystemet har påvirket lønnsomheten i næringen, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskapet til fartøyene, hvem som har tillatelsene til å fiske, flåtestrukturen og rekrutteringen til fiskeryrket.

Alt tyder med andre ord på at Riksrevisjonen bringer vital faktakunnskap om norsk fiskeripolitikk på bordet. Kunnskap som stortingsrepresentantene bør ha god tid til å sette seg inn i. Langt mer enn en uke, slik det nå er lagt opp til.

Det bør dessuten være rom for en offentlig debatt om Riksrevisjonens viktige rapport før Stortinget behandler fiskerimeldingen.

Vår offentlige debatt preges naturlig nok fortsatt av det smittsomme og potensielt dødelige koronaviruset. Å hastebehandle saker som kan bety et være eller ikke være for flere kystsamfunn og hele Nord-Norge nå, i all hast og uten tid til debatt, er uklokt.

Fiskeripolitikken er som nevnt avgjørende for bosettingen langs kysten av Nord-Norge. Dersom fisket og fisken i enda større grad forsvinner på andre hender bort fra fra kysten, vet vi at en rekke kystsamfunn blir alvorlig truet.

Det er selvsagt også alvorlig dersom fiskeripolitikken er i strid med det lovverket Stortinget har utformet, slik blant andre Kystfiskarlaget har påpekt at det er.

Formålet med havressursloven (Lov om forvaltning av viltlevande marine ressurser) er "å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medvirke til å sikre sysselsetting og busetting i kystsamfunnene".

Loven slår videre fast at: "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg".

Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, har vist til at fisken føres vekk fra kysten, framfor å sikre aktivitet og bosetting langs kysten, slik Havressurslovens formål krever.

Kritikken mot den praktiske fiskeripolitikken, forvaltet av fiskeridepartementet og direktoratet, har lenge vært massiv. Dermed er behovet for debatt og grundig gjennomgang desto viktigere i forkant av Stortingets behandling av fiskerimelding.

Stortingets behandling av fiskerimeldingen bør derfor utsettes til høsten.