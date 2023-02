Sykepleiermangelen på bygda er et nasjonalt problem

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Der sykehusene vil skrive ut pasienter for raskest mulig å kunne ta inn nye, og dermed tjene mer penger, må kommunene ta imot pasienter som krever mer behandling, stell og pleie.

Det er villet politikk, men også en som krever store ressurser, og en overføring av ansvar som per i dag ikke lar seg finansiere over stramme kommunebudsjett. Sykepleiermangelen teller nå 7700 mennesker i manko.

Det var tema da Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) fredag la fram sin rapport "Rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner", utarbeidet for Norsk Sykepleierforbund.

Spørsmålet om hvordan Norge skal møte og håndtere sykepleiermangelen i distriktene har flere svar, men ett er overordnet: Samarbeid.

Kunnskapsdepartementet og høyere utdanning, Helse- og omsorgsdepartementet, finansdepartementet og ikke minst kommunal- og distriktsdepartementet må alle på banen og se helheten i denne problematikken.

Tilstrekkelig antall sykepleiere, og et helsevesen som makter å fordele arbeidsoppgavene på de hodene og de ulike fagfolkene som faktisk jobber, er sentralt også hos Helsepersonellkommisjonen.

Når det gjelder rekruttering for distriktene, er NSDM tydelige: Desentralisert utdanning virker. Det er avgjørende for å kunne hente fagfolk lokalt der de bor og bruke kompetansen der den trengs.

Et signal til både Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og minister for høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp). Lokalt forankrede personer som kjenner distriktet og bygda blir gjerne værende. De må få også tilbud om desentralisert etter- og videreutdanning.

Det samme gjelder praksis. Studenter innenfor helsevesenet må få tilrettelagt praksis i distriktene, med kompensasjon for reise og opphold, slik at ikke alle samles sentralt. Med praksis fra kommunal helsetjeneste i en mindre kommune, øker sannsynligheten for å velge dette også for kommende jobb.

Også selve innholdet i utdanningen må være distriktsrelevant. Studenter må lære hvordan man jobber i distriktet, med lang avstand til spesialisthelsetjeneste, legevakt og sykehus, men også mellom pasientene man har ansvar for i hjemmetjenesten.

Med en kunnskapsbasert, praksisnær utdanning for alle, øker kompetansen om at sykepleierjobben i distriktet på sitt beste kan være både mangfoldig, utviklende, full av fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid og faglig utfordrende. Gitt at man ikke er kronisk underbemannet.

Sykepleierne er avgjørende for bærekraftige lokalsamfunn, for velferdstilbudet og for beredskapen i hele landet. Pasientrettigheter er de samme uansett hvor man bor. Det gjør mangelen på fagfolk i distriktene ikke til et marginalt særproblem, men et nasjonalt ansvar.