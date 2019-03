1. april kommer den nasjonale rammen for landbasert vindkraft i Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) definerer egnede områder etter en gjennomgang av konsekvensene på et titall ulike samfunnssektorer, og en siling gjennomført med bistand av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

NVE presenterte prosessen på et frokostmøte 1. mars. Avdelingsdirektør Rune Flatby understreker at vindområdene i det endelige kartet vil bli mye mindre enn i det bruttokartet NVE presenterte i fjor, og at heller ikke de endelige definerte vindområdene skal bygges ut i sin helhet. Det er bra.

Cicero-forskere peker på at to av tre nordmenn mener Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land, men at støtten kan endre seg lokalt når de konkrete prosjektene kommer. Kjennskap kan gi vennskap, men dårlig forankrede prosesser og for massive inngrep kan skade oppslutningen.

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg beskriver presist hvordan folk kan bli forbannet når de ser planer om å bygge en ny rullebane på Gardermoen, mens deres eget turterreng får vindturbiner av hensyn til klimaet. Vindkraft gir heller ikke grunnrente eller konsesjonskraft til lokalsamfunnet, slik vannkraft gjør.

Klimapolitikk bør være konsekvent og rettferdig for å få folkelig aksept. Ellers kan vi få en debatt om hvorvidt vi skal bidra til å fase ut verdens forbruk av fossil energi, eller om vi bør nøye oss med å bygge ut den energien vi trenger sjøl. Det siste alternativet vil være et brudd med hva Norge har stått for når det gjelder å ta internasjonalt ansvar, enten det er for fredsarbeid, for forsvar eller for miljøet.

Resultatet av en restriktiv energipolitikk kan ikke bli null utbygging. Vi bruker 170 TWh fossil energi her i landet. Dette tallet må dramatisk ned. Da trenger vi ifølge klimastiftelsen Zero 30 til 50 TWh ny fornybar energi. I form av vindkraft vil dette kunne beslaglegge to promille av det norske landarealet, et område litt større enn Oslo kommune, ifølge Zero.

Verken fossene, vinden, skogen, isolasjon i veggen eller kjøligere boliger kan alene fase ut fossil energi fra Norge. Mangesysleri er nordmanns vis, og det trengs også når det gjelder klimaet.

I Norge har vi alltid utnyttet våre nasjonale fortrinn. Vi har rike fornybare energiressurser i form av vind og nedbør, og vi har mye rik natur. Vi må stille oss slik at vi bruker og bevarer begge. Det er ikke enkelt. Den nasjonale vindkraftplanen kan være et godt verktøy.

Oppsummert Nye rammer 1 Vindkraftutbyggingen i Norge får snart nye geografiske rammer. Det er fornuftig. Må forankres lokalt 2 Mer nasjonal vindkraft har støtte i folket, men må også aksepteres der inngrepene skjer. Kan ikke være null 3 Vi må bygge ny energiproduksjon nøkternt, som ett av flere virkemidler for å nå fornybarsamfunnet.