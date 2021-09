SV ville ikke i regjering

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

SV fikk blø under den forrige rødgrønne regjeringen. Klok av skade gikk SV-leder Audun Lysbakken derfor til sonderinger i Hurdal med kraftfulle ambisjoner for SV.

Mange mente på forhånd at avstanden ville være for stor mellom SV og Sp. I realiteten var SVs krav minst like uakseptable for Ap.

Olje, skatt og velferd satte en effektiv stopper for Jonas Gahr Støres (Ap) drøm om en ny, rødgrønn flertallsregjering. SVs krav var beinharde - og fullstendig urealistiske.

Ap og Sp har solid flertall i Stortinget for å utvikle, ikke avvikle oljenæringen. Fagbevegelsen må være en alliert i transformasjonen mot fornybarsamfunnet. En ny regjering vil uansett måtte levere kraftfulle CO2-kutt og nye klimasatsinger. Det haster, og alle sektorer vil måtte levere.

Også i skattepolitikken søkte SV å oppheve tyngdekraften. Arbeiderpartiet gikk til valg på at skattene skal ligge på samme nivå som i dag, Sp ser gjerne at en ny regjering klarer å lette skatte- og avgiftstrykket.

SVs skatteskrue ville i realiteten opphevet skatteforliket av 2016, der Frp, Høyre, KrF, Venstre, Sp og Ap ble enige om hovedretningen for skattesystemet.

Målet var - og er - stabilitet i skattepolitikken for å kunne øke investeringene i norsk næringsliv og sikre norske arbeidsplasser. Det er blant annet dette Trygve Slagsvold Vedum (Sp) siktet til, da han snakket om betydningen av brede forlik i Stortinget - også for en mulig Ap/Sp-regjering. Skatteforliket står likevel ikke i veien for justeringer for eksempel endringer i formuesskatten.

Med 140.000 velgere i ryggen får partiet Rødt hele 8 representanter på Stortinget. SVs mareritt var å gå inn i en regjering og bli malt i stykker av de illsinte og knallrøde, som ville brukt enhver anledning til å sparke sine nærmeste politiske venner i leggen.

SVs krav om å fjerne profitt i velferd må ses i lys av dette. Det er utvilsomt eksempler på uakseptabel høy profitt i deler av velferds-Norge, som en ny regjering må se på.

Men private og ideelle aktører er sentrale tjenesteleverandører i viktige deler av norsk omsorg og velferd, i barnehager og skoler, helse, omsorg og tekniske tjenester. Sektoren må reguleres, ikke forbys.

Barnehageforliket var en av SVs største seire og tidligere SV-leder Kristin Halvorsens paradegren. Det ville ikke vært mulig uten private aktører.

Valgresultatet borger for en ny regjering, som må gi landet en ny kurs. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at SV er Ap og Sps foretrukne budsjettpartner. Det er likevel slett ikke utenkelig at en Ap/Sp-regjering vil veksle mellom å søke støtte med SV, KrF og Venstre, eller til og med Høyre og Frp, i Stortinget.

Slik sett er det SV som har tapt mest ved å forlate Hurdal. 486.000 velgere som stemte SV, Rødt og MDG får null innflytelse over regjeringens politikk, med mindre den kommende statsminister Støre velger å gå til dem. De risikerer å bli parkert som rene og ranke demonstranter.

Sp får sin drømmeregjering. Det er ikke rart Trygve Slagsvold Vedum er blid.