SV tar et riktig skritt i Nato-politikken

Nestleder i partiet, og leder av programkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes har sluppet katta ut av sekken: Partiet vil fjerne setningen «SV mener Norge bør melde seg ut av NATO». Den erstattes med «Norge bør bruke sin posisjon til å gjøre NATO til en ren forsvarsallianse».

Dette blir det debatt om. Hallgeir Langeland og Aksel Hagen er blant SV-erne som i Klassekampen varsler at de ikke går med på partiets linjeskifte uten kamp.

Motstanden mot Nato har vært en grunnplanke i SV siden forløperen Sosialistisk Folkeparti ble stiftet i 1961. Men verden er forandret siden da.

– Nå er vi i en tid der alle må tenke igjennom antakelser og standpunkter, fastslo nestleder Kirsti Bergstø på SVs landsstyremøte i mai. Når Russland har gått til angrepskrig mot Ukraina, er det nødvendig å tenke annerledes om sikkerhetspolitiske prinsipper.

Fylkesnes fastholder at SVs kritikk av Nato uansett består. Partiet er fortsatt kritiske til basepolitikken, til involveringen i kriger i andre land, til at Nato framstår som «et redskap for USA» og ikke er noen ren forsvarsallianse.

SV vil fortsatt jobbe for at Nato ikke etablerer militære baser i andre land og ikke har atomvåpen som del av sin strategi. Men det ikke finnes noe alternativ til den europeiske forsvarsalliansen nå, sier Fylkesnes til Klassekampen.

Framveksten av et autoritært regime i øst, en uforutsigbar nabo, gjør det riktig å endre tilnærmingen til Nato. Et nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid i form av en egen forsvarsallianse i vår region, er ikke lenger realistisk å oppnå.

Snuoperasjonen i både Sverige og Finland er av stor betydning. Deres forflytting fra historisk nøytralitet til søknad om Nato-medlemskap på svært kort tid, viser med all tydelighet at politikk bør og må være gjenstand for realitetsorientering. Nå følger SV etter.

Svensk og finsk Nato-medlemskap vurderes som positivt for Norge og åpenbart for alliansen totalt sett. Norge blir ikke alene om å «være Nato i nord».

Med utvidelsen av Nato utvides imidlertid også den gjensidige grensen mellom Russland og Nato.

Det nøytrale området, «bufferen» som Finland og Sverige har representert, blir borte. Til gjengjeld bør det nå ligge bedre til rette for et nærmere samarbeid mellom de nordiske landene innenfor Nato.

SV legger om sin strategi for forsvars- og sikkerhetspolitikk, ikke uten idealer, men med en pragmatisk tilnærming til alliansebygging. De ønsker at Norge skal bruke handlingsrommet innenfor rammene av medlemskapet til å forme Natos strategier og taktikk.

Verden forandrer seg. Det ser også programkomiteen i SV. Det er å håpe at SVs landsmøte til våren er like klarsynt.