"Ei framand krigsmakt rykker inn i eit sjølvstendig land. Resultatet er drepne barn, livredde barn, gråtande barn, frysande og svoltne barn, ungdom med livet framfor seg som døyr, mødrer på begge sider som taper det kjæraste dei har."

Slik ser forfattaren Edvard Hoem krigen i Ukraina, som ein kamp mellom sivilisasjonen og barbariet. Han ser på forsvarsalliansen Nato med nye auge når han skriv i Klassekampen at "Same kva mistak Nato har gjort i fortida, og dei er mange – det siste er tjue års krig i Afghanistan – er det i dag absurd og uaktuelt å snakke om utmelding av alliansen."

Det er gamle radikalarar si plikt å gløyme all politisk vanetenking og slutte opp om den internasjonale fronten mot Putins angrepskrig i Ukraina, skriv Hoem .

I SV er dette ei krevjande plikt. Partiet er tufta på motstand mot den nordatlantiske forsvarspakta.

Det største fylkeslaget i SV har vedteke å fremja Nato-saka for partilandsmøtet. Ei gruppe partimedlem vil sjå på ordlyden i partiprogrammet om at SV vil nekta land med grense mot Russland å melda seg inn i Nato.

"Det er helt selvsagt at Russlands angrep på Ukraina endrer veldig mye i internasjonal og europeisk sikkerhetspolitikk. Vi må diskutere konsekvensene av det, særlig i SV som er et parti med internasjonale perspektiver", seier nestleiar Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Dette er ikkje noko anna enn kva som har skjedd i mange parti, i mange europeiske land dei siste vekene: Ei snøgg nyorientering når verda endrar seg dramatisk.

Støtta til Nato aukar i det frie Norden - og i Noreg. Ei ny meiningsmåling syner at knappe 96 prosent av veljarane sluttar opp om Nato-medlemsskapen.

Raudt ser ut til å stå fast på sitt nei til Nato, og meiner ordskiftet no handlar om å hovera over Nato-motstandarar. Det er naudsynt å ha ulike meiningar om tryggleik- og forsvarspolitikk, meiner partiet.

Ja, men det er ikkje noko sjølvstendig mål. Det går ikkje føre seg noko ordskifte om Forsvaret skal nytte klase- og atomvåpen eller ikkje, sjølv om slike våpen nyttast av ei lang rekkje land. Det er ikkje eit problem for det norske folkestyret at så å seie alle er einige om at slike våpen skal me ikkje ha.

I innlegget sitt i Klassekampen polemiserer Edvard Hoem mot alle som vurderer verda av i dag frå verda av i går, vanens makt og gamle sympatiar og antipatiar. Dette er orda til ein vaken radikalar, og dei er gode.