Sunn utålmodighet i Ap

Ap-ordførernes utålmodighet er sunn, med tanke på det ansvaret lokalpolitikerne har for å sikre arbeidsplasser og velferd i sine kommuner.

En av flere Ap-ordførere som krever at Ap/Sp-regjeringa tar politisk grep om strømprisene, er Stian Olafsen i Vestre Toten, der Benteler Raufoss ligger.

"Enorme mengder energi går med når Benteler Raufoss fyrer smelteovnene for å skape verdensledende produkter innen lettvekt, sikkerhet og kollisjonssikring av biler", skriver selskapet på sine nettsider.

I 2009 solgte Hydro denne aluminiumsproduksjonen, i sin tid kjøpt av Raufoss Ammunisjon, til det tyske, familieide selskapet Benteler Automobiltechnik.

Det passet som hånd i hanske å ha kraftforedlende industri i Norge, et land med god tilgang til fornybar energi og med forutsigbare og rimelige strømpriser. Arbeidsplassene ble beholdt på Raufoss, vel 450 av dem nå.

Benteler Raufoss har, ifølge en ny rapport fra De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, et driftsresultatet er på rundt 30–40 millioner kroner. I september gikk eierne ut i Oppland Arbeiderblad og sa at det er "umulig å drive lønnsomt med disse prisene". De snakket om "økte kostnader knyttet til energi på 50 millioner kroner".

På bakgrunn av bekymring for arbeidsplassene i Benteler og andre industribedrifter i kommunen, har ordfører Olafsen noen klare beskjeder til regjeringa: "Vi må gå i dialog med EU om handlingsrommet i EØS. Hvis det legger begrensninger på alt vi trenger, må vi utfordre mer enn bare på kraft. Da må vi ta turen til Brussel og høre hva kan vi gjøre for at industri og arbeidsplasser blir holdt gående", sier Olafsen til Nationen.

Ordføreren i Vestre Toten sier han lenge har ventet på at regjeringa skulle ta et politisk grep om strømprisene.

Så langt har energiminister Terje Aasland (Ap) avvist alle konkrete forslag om styring med strømprisene i Norge.

Energiministeren henviser til Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er Acers forlengede arm i Norge, og derfor skal være helt uavhengige av norske myndigheter, som for eksempel regjeringa og NVE. Acer er EUs kontrollorgan for energi.

På oppfordring fra energiministeren, har RME utredet muligheten for begrensninger i strømeksporten. Konklusjonen ble, ikke overraskende, at EØS-avtalen ikke tillater noen hindringer for fri flyt av strøm fra Norge for å stagge de hjemlige strømprisene.

"Det er helt sikkert utredet, men det er ikke utfordret. Hvis det ikke utfordres, da aksepterer du at verden er som den. Men vi ønsker å se på hva vi kan få til. Det er det grasrota savner litt", sier Ap-ordfører Stian Olafsen.

Det er å håpe at Ap/Sp-regjeringa raskest mulig tar ordførernes strømprisbekymringer på alvor.