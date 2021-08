Styrt avvikling av melkebruk

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Etter 2034 blir det ulovlig å drive melkeproduksjon med kuer som på bås. Derfor må mange bønder bygge om til løsdrift i løpet av de nærmeste årene.

Som Nationen nylig skrev: Bare i Innlandet må det bygges om 70 båsfjøs hvert år fram til 2034, dersom alle som i dag driver melkeproduksjon skal kunne være med videre.

Innovasjon Norge, som deler ut investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket (IBU-midler), regner med at kun mellom 40 og 50 fjøs vil bli bygget om i året. Det er altså stort sprik mellom det faktiske behovet for investeringsmidler – og Innovasjon Norges kalkyler.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, advarer: "Det er ei styrt avvikling. 2034 betyr kroken på døra for mange, de kan ikke bruke driftsapparatet lenger og det betyr nedlegging av landbruket i flere bygder i Innlandet, men også i Norge ellers", sier småbrukarlagslederen til Nationen.

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, sier et forsiktig anslag Innlandet Bondelag har utført, viser at det er behov for 100 millioner kroner i støtte i året fram til 2034 – i Innlandet.

Nationen skrev nylig om melkebonde Merethe Enerstvedt som har brukt flere hundre tusen kroner på å søke om støtte fra Innovasjon Norge. Enerstvedts fjøsprosjekt har en prislapp på rundt 10 millioner kroner. Innovasjon Norge har en landbrukspott på 660 millioner. Hun søkte om midler i mai i fjor, men da var det allerede tomt. I år søkte hun tidlig i mars og trodde hun var ute i god tid, men det var også for seint.

Etter avslaget ble Enerstvedt oppfordret til å søke lån hos Innovasjon Norge. Lånesøknaden ble også avslått – fordi gården er for liten. For å bli aktuell for innovasjonsstøtte neste år, må hun øke besetningen.

Enerstvedt mener at Innovasjon Norge må tildeles mer penger for å kunne utføre oppdraget med å bidra til omlegging til løsdrift. Hun peker også på at ordningene må bli mindre rigide.

"Ein må ut med minst 7 millionar for eit lite fjøs i dag, og no står eg i ein skvis der eg har tapt mykje pengar på eit prosjekt som aldri blir godkjend. Hadde eg visst dette for 3 år sidan, hadde eg ikkje søkt", sier Merethe Enerstvedt til Nationen.

Kjersti Hoff ber politikerne ta tak i dette, og legge mer penger på bordet: "Vi må opp i en milliard kroner i året i investeringsmidler og tilskudd i året, i tillegg må lønnsomheten økes".

Det er heller ingen tvil om at støtte-potten er for liten og at støtteordningene er for rigide. Da Stortinget fattet løsdrift-vedtaket i 2003, var det neppe meningen at det skulle utløse en avvikling av store deler av norsk melkeproduksjon.

Pengene bør være på bordet hos Innovasjon Norge så snart som mulig.