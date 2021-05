Styrk tollvernet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I jordbruksavtalen fastsettes de såkalte målprisene – hvor mye bøndene kan ta ut på pris i markedet. Dersom det norske markedet flyter over av billigere importerte jordbruksvarer, er det vanskelig – til tider umulig – å oppnå målprisene. Og jordbruksforhandlingene undergraves.

For å få opp prisene til bøndene, ta ut den prisen som partene i jordbruksforhandlingene er blitt enige om, må altså tollvernet styrkes.

Tollvernet bør styrkes ved at handlingsrommet i tollvernet brukes. Samtidig må norske myndigheter sørge for at handelsavtaler ikke rammer landbruket. Ellers står hele avtaleinstituttet i jordbruket står i fare. Det er kjernen i advarselen fra Småbrukarlagsleder Kjersti Hoff.

Bakgrunnen er at tollen på mange jordbruksvarer er et fast kronebeløp som ikke er endret på over 25 år. Dermed blir tollen mindre verdt for hvert år.

Samtidig åpner WTO-reglene for overgang til prosenttoll, slik at tollen blir en fast prosentsats som legges på importprisen. Prosenttollen endrer seg i takt med utviklingen i importprisen.

Etter vedtak i 2012, la Norge om til prosenttoll på 2 av 15 tollinjer for ost – og for biff, filet og lammekjøtt. Prosenttoll for drikkemelk var allerede innført.

Å bruke handlingsrommet i tollvernet, slik Kjersti Hoff oppfordrer til, innebærer overgang til prosenttoll på flere jordbruksvarer – for å styrke tollvernet noe.

I midten av mai gikk også styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, ut i Nationen og advarte om svekket tollvern. Vaag ba også politikerne om å styrke tollvernet for å gjøre det mulig å løfte prisene til bøndene framover.

Hoff, og en rekke andre aktører i jordbruket, advarer også mot internasjonale avtaler som rammer tollvernet og norske bønder. EØS-avtalens artikkel 19 åpner for liberalisering av handelen med landbruksvarer ut fra "gjensidig nytte".

Så langt har artikkel 19-forhandlingene i EØS vært til ensidig nytte for EU. Senest i 2017 ga daværende landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) ved EU-dørene: Økt tollfrihet gjennom økte importkvoter.

2020 ga norsk landbruk tidenes største handelsunderskudd med EU. Det ble importert landbruksvarer til en verdi av 18 milliarder kroner.

Norge kan bli i nærheten av selvforsynt med både poteter, jordbær og epler, men Solberg-regjeringa har altså valgt å øke den tollfrie importen.

Som Harald Buttedahl i Gartnerhallen uttalte til Nationen i mars: "Hvert år importerer vi epler utenom tollvernet tilsvarende hele vår egen norske produksjon – rett i forkant av vår egen sesong. Det sier seg selv at dette presser ned prisene i markedet og skaper mindre lønnsomhet for fruktbøndene."

I tillegg frykter nå bøndene at forhandlingene om en handelsavtale med Storbritannia skal resultere i enda svakere tollvern.

Bøndene har rett. Dersom det skal være mening i å forhandle fram målpriser, må prosenttoll erstatte kronetoll – og den tollfrie importen må reduseres framfor å økes. Tollvernet må styrkes.