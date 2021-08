Styrk politiet i distriktene

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Representanter for brannvesenet i distriktene har advart grundig og lenge.

I april skrev VG om brannmenn i Salangen kommune i Troms og Finnmark som med politiet langt unna, stadig oftere må ta deres plass først på stedet. Brannfolkene må vente flere timer før politiet rekker fram.

"Brannvesenet er først på stedet. Politiet kommer som regel etter at vi er ferdige", advarte brannsjefen i Nore og Uvdal, Viken, Kai Redalen, i Laagendalsposten.

Redalen understreket hvor krevende det er for de seksten ansatte ved brannstasjonen å være først på stedet, uten bistand fra ambulanse eller politi. De må bruke mye tid, penger og ressurser på å kurse ansatte i politi- og ambulanseoppdrag.

"Fortsetter utviklingen med at brannvesenet skal ta på seg helse- og politioppgaver, er jeg redd det blir vanskeligere å rekruttere folk i årene fremover", advarte brannsjef Kai Redalen.

I juni advarte utrykningsleder Arnulf Elgen ved Haukeli brannstasjon her i Nationen. "Vi er ikke ambulansefolk eller politi (...) Det er ikke det vi skal ut på. Det er trafikk og redning vi er eksperter på, ikke det som er relatert til politi og ambulanse", sier Elgen.

Beredskapslederen i Vinje kommune, Vestfold og Telemark, Olav Ringhus, advarte samtidig. Vinje kommune har 3700 innbyggere og er på størrelse med Vestfold fylke. Brannvesenet merker sterkere trykk når hyttekommunen øker folketallet til 30.000.

Ringhus mener politioppgavene skyves over på det kommunale brannvesenet, og frykter farlige hendelser. "Plutselig skjer det noe. Da er ikke brannmenn politimenn, og vi vet ikke hvordan vi skal takle slike ting. Hvis det kommer en drapsmann, så er det eneste vi har øks og motorsag. Enkelte velger å slutte," sier beredskapslederen til Nationen.

Da Nationen spurte Høyre-leder og statsminister Erna Solberg hva som bør gjøres med situasjonen, var svaret mindre betryggende: "Den historien har alltid vært sånn. Brannvesenet kommer først, og brannvesenet er også organisert med desentraliserte personer som ikke er fulltidsansatte for å krype ut når en brann kommer".

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, svarer i et innlegg i Nationen med at det er helt nødvendig med flere politifolk: "I dag er det dessverre slik at vi hele tiden ser eksempler på at brann og ambulanse er først på et åsted og at politiet stadig vekk bruker lengre tid, spesielt på mindre steder og ute i distriktene. Det kan ikke være slik at andre etater må gjøre politiets jobb fordi politiet ikke har kapasitet til å rykke ut", skriver Bolstad.

Det har lederen i Politiets Fellesforbund rett i. Uavhengig av fargen på regjeringa etter stortingsvalget, så må politiet i distriktene styrkes. Solberg-regjeringas sentralisering av politiet går på sikkerheten løs – og er i ferd med å utarme brannvesenet i flere deler av landet.