Ser man bort fra tre ansatterepresentanter og tre utenlandske statsborgere, er de fem valgte styremedlemmene i Equinor - tidligere Statoil - hentet fra samme bydel i hovedstaden. Det hadde nesten vært mer logisk om de bodde på Eiganes i Stavanger, det er tross alt oljebyen.

Men hovedproblemet er selvfølgelig den overraskende strømlinjeformede styresammensetningen av mennesker. Denne gangen er det ikke kjønnsbalansen som er temaet, selv om kampen for kvinners plass i styrer og bedriftsledelser slett ikke er ikke over.

Og folk kan ha ulik bakgrunn og erfaring selv om de har postadresse på samme sted. Men det er ikke tvil om at menneskers fysiske geografiske ståsted har stor innvirkning på deres mentale ståsted og synsvinkel i saker.

Da Nationen i 2018 gikk gjennom hele 74 selskaper som eies enten helt eller delvis av staten, fant vi at det offentlige styre-Norge er klumpet sammen på et postnummer rett bak slottet i Oslo. Der holder også hovedvekten av rekrutteringsbyråene til, som staten bruker når de skal finne kandidater til plassene rundt styrebordet.

Det kalles sentralisering av makt.

Og maktkonsentrasjonen skjer til tross for at det så kjekt skrives i handlingsplaner at rekruttering til yrkeslivet skal være preget av inkludering. Også regjeringa har et uttalt mangfoldsmål.

Variasjon i representasjon viktig, ikke minst for selskaper og bedrifter der staten er eier. Uten å gå på akkord med kravene til kompetanse, skal man etterstrebe å speile bredden i samfunnet.

Derfor lyder stillingsannonser gjerne omtrent slik: “Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke”. Men det gjelder kanskje ikke i styrer?

Like barn leker best, det er komfortabelt. Men det hviler et ekstra ansvar på store selskapers valgkomité for å være bevisst på å gå utenfor andedammen når de skal hente styrekompetanse. Viktige motstemmer, enten de avviker fra "maktnormalen" i alder, kjønn, bakgrunn eller geografisk bosted, kan være en viktig styrke for diskusjoner og i strategiutvikling til beste for en viktig næring for landet.

Hovedtillitsvalgt, Bjørn Asle Teige i Equinor sier til E24.no, at “å tenke store tanker er ikke bare forunt folk fra Oslo Vest og omegn”. Vestlandet har tradisjonelt stor betydning for norsk industribygging innenfor både fisk, skipsfart og olje spesielt. Equinor kan hente mye kompetanse her. Og fra andre deler av landet.