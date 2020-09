Strømrush koster dyrt

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt fram tiltak for å dempe kostnadsnivået i det norske elektrisitetsnettet. Det er på høy tid.

Selv om nordmenns arbeidshverdag varierer med fleksitid og et mangslunkent arbeidsliv, kommer de fleste av oss hjem utpå ettermiddagen. Da skal vi lage middag og vaske klær. Nå har vi også fått en elbil som må lades.

Distribusjonsnettet for strøm må skaleres etter disse forbrukstoppene. Vi forventer å kunne skru på en ekstra ovn, også i den mest forbrukstunge timen i det kaldeste døgnet i året.

Det er effekten som koster, ikke det jevne forbruket, slik en motorvei må skaleres etter rushtrafikken, ikke etter antall biler per døgn.

Rushtidsprising demper trafikktoppen. På samme måte bør det lønne seg å flytte forbruk vekk fra rushtidene på nettet - tidlig morgen og ettermiddag.

I årene som kommer skal vi fase ut enorme mengder fossil energi. Det betyr mer strøm gjennom nettet - og økt behov for nettinvesteringer. Det påvirker natur og koster dyrt. Forbrukerne betaler allerede 27 milliarder kroner i årlig nettleie.

Dagens system har et lavt fastledd (nettleien som er uavhengig av forbruk) og en høy nettleie per kWh forbruk. Det gjenspeiler ikke den reelle kostnaden med å bygge og drifte nett. Der betyr forbruk lite, men effekt mye.

Organisasjoner som Huseierne har kritisert NVEs opprinnelige forslag til ny nettleie. Det hevdes at når nettleien blir mindre forbruksavhengig, synker motivasjonen til å spare strøm.

Det er å blande forbruk og nett. Strømprisen settes i et internasjonalt marked, påplusset avgifter. Det er her strømsparing må motiveres - gjennom for eksempel forbruksavgift.

I nettet er det behov for å spare på effekt. Da må det bli mer lønnsomt å kutte strømbruken i rushtiden, og mindre lønnsomt å fortsette å sette stadig nye effektrekorder på kalde morgener og ettermiddager.

Det kan virke irriterende å bli straffet på pungen for å dusje tidlig om morgenen, eller å lage middag om ettermiddagen. Det er verd å merke seg at NVEs forslag til økt effektprising ikke i sum vil gi økt nettleie.

Og det er lite som skal til for å komme ut i null. Automatisk avstengning av varmtvannsberederen i et par timer morgen og kveld vil for de fleste av oss knapt merkes. Ofte kan vi også utsette å starte elbilladingen et par timer.

I strømnettet vil slike grep bety enorme effektbesparelser og milliardkutt i nettinvesteringer. Det kommer alle strømforbrukere til gode.