Strømprisen kan gå bananas

Dersom Russland ikke leverer gass til Tyskland får det store konsekvenser for de norske strømprisene, varslet energiminister Terje Aasland (Ap) onsdag kveld. "Hvis den ikke kommer i gang, er det en enda mer krevende situasjon. Sannsynligheten for at prisene da går helt bananas, er veldig stor", advarte energiministeren.

Men Terje Aasland varslet ingen tiltak fra Ap-Sp-regjeringa for å demme opp for "priser som har gått bananas" i Norge. Det eneste energiminister Aasland varslet, er at han ber de store vannkraftprodusentene i Sør-Norge om å rapportere ukentlig om hvordan de bruker vannmagasinene.

"Vi trenger bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft, slik at vi fortløpende kan vurdere ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge den kommende vinteren og våren", forklarte Aasland. Spørsmålet er hva han vil gjøre. Varsellampene blinker jo allerede. Hvorfor ikke innføre eksportrestriksjoner?

Når energiministerens mål er å følge med på om innbyggere og næringsliv står i fare for å miste strømmen til veggen, er det tydelig at styringen med energipolitikken har glidd ut av norske politikeres hender. Det er i og for seg ikke så overraskende. Ap bidro jo betydelig til at Stortinget avga beslutningsmyndighet til EUs kontrollorgan for fri flyt av energi, Acer.

Det er mer overraskende at Ap (med slagordet "vanlige folk først"), ikke ser ut til å ville bruke unntaksbestemmelsene om forsyningssikkerhet i EØS og i utvekslingsavtalene, til å bremse eksporten umiddelbart. Regjeringa advarer jo selv om strømrasjonering.

Visste Ap-velgerne at det ikke er forskjell på Ap og Høyre når det gjelder å åpne for fri flyt av kraft som gir skyhøye strømpriser? Eller ble Aps velgere fortalt noe annet, under valgkampen og i Acer-debatten? For eksempel at Norge skulle beholde politisk styring med energipolitikken, og at prisene ikke skulle stige?

Enda mer overraskende er det at dette foregår på Sps vakt i regjering. Og det samtidig som Senterpartiets folkevalgte i Stortinget krever konkret, politisk styring med arvesølvet. "For å bidra til at vi ikke ytterligere svekker vår forsyningssikkerhet kan vi over en periode ikke sende mer strøm ut av landet via kablene enn vi får i retur. Dette prinsippet skal bestå inntil magasinfyllinga i NO2-området har nådd mediannivå. Denne eksportreguleringen bør settes i verk straks som et nasjonalt sikkerhetstiltak", skriver for eksempel stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen i Nationen.no.

"De som ikke omfattes av regjeringens støtteordninger, som bedrifter, vil kunne være ille ute", sa kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt, Volue Insigh, til Dagsavisen fredag. "Industri og arbeidsplasser kan være i fare. Derfor er det viktig å føre en politikk som oppmuntrer folk til å spare på strømmen. En slags strømspare-dugnad, om du vil", sa Lilleholt.

Det er knapt til å tro. Husholdninger og næringsliv fra gartnerier til kraftforedlende industri på vestlandet skal berge seg ved å drive strømsparedugnad? Norsk energipolitikk, eller rettere mangelen på politikk, framstår som mer og mer uvirkelig.