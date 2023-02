Strømpris-seier til Sp og SV

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Onsdag kveld la Ap/Sp-regjeringa fram mandatet for utvalget som skal granske prisfastsettelsen på strøm.

Mandatet bærer preg av at Senterpartiet og SV har vunnet en politisk seier over Arbeiderpartiets noe steile markedslinje i energipolitikken, og fått gjennomslag for mer politisk styring med strømprisene i Norge.

Så gjenstår det selvsagt å se utvalgets konklusjoner, og konsekvensene av dem.

Les også: Nytt ekspertutvalg vil utrede toprissystem og eksportbegrensninger

Strømprisutvalget skal ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi, og levere sin rapport til regjeringa innen 15. oktober. Utvalget skal vurdere hvilke tiltak som på kort og lang sikt kan sikre norske strømbrukere "lavere og mer forutsigbare priser".

Helt konkrete forslag til politisk styring med strømprisene skal vurderes, går det fram av regjeringas mandat.

Øverst på lista over aktuelle forslag, står det som kalles toprissystem: Et eget prisområde for strøm som eksporteres. I praksis et skille mellom strømprisene i Norge og på EU-markedet, for å stenge prissmitten fra EU ute.

Annonse

Det er nettopp prissmitten fra EU-markedet som har gitt til dels skyhøye og uforutsigbare strømpriser, slik Energikommisjonen også er inne på.

"Nå skal et eget prisområde for utenlandskablene utredes slik vi i Sp har bedt om i lang tid", kommenterte Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, som selv har foreslått ordningen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), var mildt sagt lite entusiastisk, og gikk langt i å avvise at det er mulig å opprette et eget prisområde for kablene. Statsråden mener en slik ordning er i strid med EØS. Nå må han tåle at ekspertutvalget undersøker handlingsrommet i EØS, ikke minst med tanke på toprissystem.

Samtidig som mandatet gir klare føringer mot mer nasjonal kontroll med strømprisene, vil nok lokalpolitikere i begge regjeringspartiene beklage at utvalgets konklusjoner ikke foreligger før etter kommune- og fylkestingsvalget.

Sp-ordførerne har bedt Sp-lederen og regjeringa sikre mer nasjonal kontroll over strømprisene før kommunevalget, for å gi partiets lokalpolitikere tiltrengt drahjelp i valgkampen. Ordførere i Ap har tatt til orde for det samme.

Det er derfor noe uvisst om strømprisutvalgets mandat er nok til å overbevise bekymrede lokalpolitikere, eller om strømpriskrisa uansett vil dominere debattene på de fylkesårsmøtene som gjenstår, og på landsmøtene. Sp har landsmøte i mars, Ap har i mai.

Uansett er nok strømprisutvalgets mandat et lys i mørke for både Sp-velgere og partiets lokalpolitikere.

Og ikke minst for Sps stortingsgruppe, som har foreslått konkrete grep for å sikre politisk styring med strømprisen i over et år, uten å ha fått gehør i Ap/Sp-regjeringa før nå.